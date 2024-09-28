Лавров: Россия исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

Москва уверена, что заявления президента Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Лавров отметил, что Россия обращается к международному сообществу, исходя из того, что все заинтересованные стороны должны учитывать озвученные позиции.

По словам Лаврова, публичные заявления Путина, как правило, нацелены на тех, кто интересуется подходами России. «Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат», – подчеркнул глава МИД России, отвечая на вопрос о возможности восприятия этих высказываний как сигнала Западу.

Лавров также акцентировал внимание на том, что действия западных стран в ситуации с Украиной покажут, как они интерпретировали слова Путина. Он отметил, что решение Запада по поводу разрешения Киеву использовать дальнобойные оружия станет показателем того, насколько хорошо они поняли заявления российского президента. Глава российского МИД подчеркнул важность понимания подходов России в вопросах ядерной доктрины для предотвращения ошибок и недопонимания.

Ранее Лавров на сессии Генассамблеи ООН заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

Отметим, что экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это попыткой запугать Украину и НАТО. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».