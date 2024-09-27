Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине

Tекст: Александра Юдина

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.