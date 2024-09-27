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    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    27 сентября 2024, 08:48 • Новости дня

    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине

    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева.

    «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

    Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

    26 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обновление ядерной доктрины России не изменит внешнюю политику НАТО и Германии, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции с литовским министром обороны Лауринасом Касчюнасом.

    По словам Писториуса, Германия и Североатлантический альянс следуют своему курсу, передает РИА «Новости».

    «Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идем своим путем, мы делаем то, что считаем правильным», – сказал он.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал предложенные президентом России  изменения в российскую ядерную доктрину «безответственными и несвоевременными».

    В среду на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.


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    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина касательно обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания западная пресса восприняла со всей серьезностью, следует из анализа публикаций ведущих мировых СМИ.

    В частности, большинство западных СМИ обращают внимание на то, что «Россия сможет атаковать» неядерные государства, подчеркнув, что сигнал России на Западе услышали, пишет «Российская газета».

    The Washington Post счел это прямой угрозой, однако постарался убедить читателей в том, что российские власти «вряд ли пойдут на использование ядерного оружия». Так, газета приводит мнения аналитиков, которые задаются вопросом, «что теперь будет считаться нападением на Россию», предупреждая, что на Западе по этой теме теперь будут более осторожными.

    Financial Times указывает, что такие действия со стороны Москвы стали прямым ответом на рассуждения о возможности ударов Украины по российской территории западным оружием. Согласно мнению экспертов газеты, изменения теперь станут «намного более сильными и конкретными, нежели предыдущие».

    New York Times акцентирует «ясные действия Москвы», утверждая, что получение Киевом оружия из ядерных стран НАТО развязывает России руки.

    Издание Associated Press в свою очередь охарактеризовало предложения Путина как «новое серьезное предупреждение Западу».

    «Новая формулировка, которая дает возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку, является преднамеренной, чтобы убедить Запад не разрешать Украине удары на большие расстояния», – указывают СМИ.

    Ранее издание Bloomberg отмечало, что Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада.

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    27 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО

    Столтенберг заявил об отсутствии соглашения США и России о нерасширении НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг на семинаре в США подчеркнул, что соглашение о нерасширении НАТО с Россией никогда не существовало, несмотря на обсуждения в 1990 году.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США могли обсуждать с Россией вопрос о нерасширении Североатлантического альянса, но такого соглашения никогда не было. Об этом он сообщил на семинаре Совета по международным отношениям в США, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что в 1990 году США обсуждали с Москвой возможность нерасширения НАТО в контексте объединения Германии.

    «Эта тема обсуждалась, но когда было достигнуто соглашение по Германии, в нем не было пункта о том, что Восточная Германия не может стать частью НАТО», – заявил Столтенберг.

    В своей речи в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин напомнил о существовании заверений о нерасширении, данных альянсом после распада Организации Варшавского договора.

    Как писала немецкая газета Spiegel, в 2022 году стали известны архивные документы, подтверждающие обещание западных стран руководству Советского Союза не расширять НАТО за счет восточноевропейских стран.

    Однако, несмотря на наличие таких документов, Йенс Столтенберг продолжает утверждать, что никаких официальных обещаний со стороны НАТО никогда не давалось.

    Ранее сообщалось, что в Китае призвали НАТО уйти за Столтенбергом в отставку за провалы в мире.

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    26 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По итогам 2023 года страна обновила рекорд по потреблению энергии, это указывает на рост экономики, заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

    «По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода», – цитирует Путина ТАСС.

    По словам главы государства, подобные показатели являются признаком роста экономики.

    Он отметил, что рост данного показателя является верным признаком роста экономики.

    До конца этого десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%, это примерно такой же показатель, как в целом в мире, добавил Путин, передает РИА «Новости».

    Планируется за этот отрезок времени ввести в эксплуатацию порядка 27 ГВт мощностей новой генерации, в их числе – тепловые, гидро– и атомные электростанции.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс показал способность развиваться в условиях санкций.

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    26 сентября 2024, 22:15 • Новости дня
    Экипаж Су-34 предотвратил столкновение с дроном в Сирии

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским дроном Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

    Российский Су-34 избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper в небе над Сирией, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в Идлибской зоне деэскалации, когда дрон антитеррористической коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским самолетом.

    Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что российские летчики своевременно предприняли необходимые меры, продемонстрировав высокий профессионализм, что позволило избежать столкновения.

    По словам Игнасюка, за прошедшие сутки самолеты коалиции восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии и семь раз нарушили протоколы деконфликтации. Эти нарушения свидетельствуют о продолжающемся напряжении в регионе и необходимости строгого соблюдения международных договоренностей для предотвращения подобных инцидентов.

    Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35 в Сирии

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    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

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    27 сентября 2024, 08:01 • Новости дня
    NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    New York Times: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России

    Tекст: Александра Юдина

    Американская разведка предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия, пишет The New York Times.

    По мнению разведчиков, такие действия могут спровоцировать серьезные ответные меры со стороны России, передает RT.

    Как сообщает газета, разведчики опасаются, что подобные действия могут существенно эскалировать конфликт и привести к непредсказуемым последствиям.

    В качестве возможных ответных мер со стороны России разведчики рассматривают активизацию диверсионной деятельности на территории Европы. Речь идет о возможных поджогах, атаках на военные базы и другие дестабилизирующие действия, направленные на дестабилизацию ситуации в странах НАТО.

    Ранее The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

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    26 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил начать реализацию нового нацпроекта по энергетике

    Путин поручил проработать детали нацпроекта по энергетике и начать реализацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике и как можно скорее приступить к его реализации.

    Глава государства, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», подчеркнул, что важно не задерживаться с началом реализации проекта, передает РИА «Новости».

    Важной частью проекта станет продвижение «Новых атомных и энергетических технологий». Президент отметил, что это будет один из ключевых инструментов для поддержки отечественных разработок.

    Ранее Путин заявлял, что Россия намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

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    26 сентября 2024, 21:53 • Новости дня
    Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка

    Экономист Журавлев: Нашим противникам не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей

    Эксперт: Россия укрепила статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Санкции не смогли изменить диктуемые логикой процессы на мировом энергетическом рынке, гарантом стабильности которого по-прежнему является Россия. При этом наша страна активно развивает собственную энергетику, которая является одной из самых «зеленых» в мире, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Дмитрий Журавлев. В четверг президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя».

    «Россия давно стала мощной геополитической силой, влияющей на многие аспекты международной экономики. Санкции не изменят глобальные процессы, продиктованные логикой истории. Продолжение поставок российской нефти за рубеж доказывает, что противникам нашей страны не удалось отрезать ресурсы РФ от мировых потребителей. Наоборот, Россия укрепила свой статус гаранта стабильности глобального энергетического рынка», – заявил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что сейчас при участии стран БРИКС формируется новая многополярная модель мирового развития: «Ведущую роль в новой системе мироустройства уже играют не страны Запада, а государства мирового большинства, среди которых и Россия». Журавлев отметил, что в современном мире энергетика является движущей силой экономики, без энергоресурсов невозможно создать ни одно производство.

    «Раньше применительно к России часто можно было слышать фразу про нефтяную иглу. Но через иглу также вводится и лекарство. Поставки сырья ведут к росту энергетического сектора – основы развития экономики РФ. И сейчас уже в России зафиксирован рекордный уровень потребления энергии, что свидетельствует о высоких темпах экономического роста», – пояснил эксперт.

    При этом он отметил, что российская энергетика не остановится на достигнутом и обновленная энергетическая стратегия даст новый импульс развитию этого сектора. «Новый нацпроект и госпрограммы зададут качественно иные контуры роста отрасли. Амбициозные цели национального развития требуют соответствующих энергомощностей», – продолжил аналитик.

    При этом он отметил, что Россия развивает зеленую энергосистему, в которой воплощены самые передовые принципы экологичности и бережного отношения к окружающей среде. При этом проводимый Россией энергопереход учитывает наши природные условия и социальные факторы. «Данный процесс должен сопровождаться глубокими всесторонними исследованиями, которые проводятся в нашей стране», – заключил Журавлев.

    В четверг Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». «Наша энергосистема – одна из крупнейших в мире, она не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики и социальной сферы, но и качественно меняет свой облик», – заявил Путин. По его словам, сейчас на долю экологичного природного газа приходится 48% энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85%.

    «То есть наш энергобаланс – один из самых «зеленых» в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих, по сути, неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов, территории всей страны и структуру топливно-энергетического баланса», – подчеркнул  Путин.

    Президент также отметил, что Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии и намерена закрепить мировое лидерство в атомной сфере.

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    26 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    Путин: Запад использует проблемы климата в своих неоколониальных интересах
    @ Александр Щербак/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ряд стран Запада использует климатическую повестку в своих неоколониальных интересах, в то время как Россия придерживается на практике упорядоченного энергоперехода, учитывающего интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «В отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов и всей страны», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее президент России отмечал, что Запад следует традиционным нормам классического колониализма вместо норм международного права.

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    26 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Экваториальной Гвинеи стабилизацию энергорынков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Экваториальная Гвинея стремятся стабилизировать мировые энергетические рынки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером этой африканской страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

    Путин отметил, что Экваториальная Гвинея является партнером России и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, передает ТАСС. «Нашей общей задачей, безусловно, является стабилизация мировых энергетических рынков», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что две страны связывают крепкие дружеские отношения, которые имеют долгую историю. Путин выразил уверенность в том, что восстановление дипломатических представительств будет способствовать дальнейшему развитию этих отношений. Он также отметил хорошие перспективы для военно-технического сотрудничества между Россией и Экваториальной Гвинеей.

    Напомним, в четверг в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

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    26 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Путин: Российская газовая отрасль проходит этап серьезных изменений

    Tекст: Александра Юдина

    Газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации, заявил в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» российский президент Владимир Путин.

    «Отдельно хочу сказать о газовой отрасли: сейчас она проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами», – передает РИА «Новости» его слова.

    Путин поручил Газпрому и кабмину подготовить десятилетний план развития, в том числе с учетом перераспределения маршрутов поставок.

    Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

    Ранее Путин потребовал в кратчайшее время обновить стратегию в области энергетики.

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    26 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин поручил проконтролировать модернизацию НПЗ

    Путин поручил правительству проконтролировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за модернизацией НПЗ с целью обеспечения экономики качественным топливом и продукцией.

    Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, глава государства поручил правительству России тщательно контролировать процесс реализации программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ключевой задачей данной программы является обеспечение экономики, городов и всех населенных пунктов страны качественным топливом, смазочными материалами, битумом и другой необходимой продукцией.

    Путин отметил, что правительство должно внимательно следить за каждым этапом реализации программы. Он указал на необходимость предметной работы с каждым предприятием, а также контроля за сроками проведения ремонта и обновления производств.

    Также Путин поручил правительству совместно с деловыми и научными кругами проработать все детали нового нацпроекта по энергетике.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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