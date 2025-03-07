Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Тот факт, что нынче атомная бомба есть даже у Пакистана, вызывает только оторопь. А теперь вот Европа, вплоть до Германии, озаботилась бомбами. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Кайи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот, где ужас.0 комментариев
Британия не исключила отправки истребителей на запад Украины
Британия не исключила возможности участия истребителей в системе ПВО Украины
Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, но окончательное решение пока не принято.
Британия рассматривает возможность участия своих истребителей в обеспечении противовоздушной обороны на западе Украины, передает РИА «Новости».
Газета inews сообщает, что этот шаг может быть частью инициативы SkyShield, предложенной западными военными. В рамках этой инициативы предлагается использовать самолеты из ЕС для поддержки Украины.
В офисе премьер-министра Британии заявили, что отказываются обсуждать будущие решения, но подтвердили намерение сделать все возможное для поддержки Украины. Заместитель представителя премьер-министра отметил: «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и обеспечить ей максимально сильную позицию».
Ранее газета Guardian опубликовала документ, касающийся инициативы SkyShield, в котором обсуждается участие западных военных для обеспечения противовоздушной обороны Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий НАТО Жан-Поль Паломерос заявил, что США могут отключить европейские F-35, так как владельцем программного обеспечения остаются они сами, что делает самолеты уязвимыми. Также сообщалось, что британские Storm Shadow стали бесполезны для Киева без разведданных США. Кремль заявил о неприемлемости нахождения европейских военных на Украине.