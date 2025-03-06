Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Экс-главком НАТО заявил о возможности США отключить европейские F-35 одной кнопкой
Экс-главком НАТО Паломерос заявил о возможности США отключить европейские F-35 одной кнопкой
Бывший главнокомандующий НАТО Жан-Поль Паломерос заявил, что США могут отключить европейские F-35, используя программное обеспечение, владельцем которого остаются они сами, что делает самолеты уязвимыми.
США могут выключить европейские F-35 удаленно, используя программное обеспечение, которое остается в их владении, сообщает ТАСС. Экс-главком НАТО Жан-Поль Паломерос в интервью бельгийской газете Soir отметил, что для этого просто нужно нажать на одну кнопку.
Паломерос подчеркнул, что это серьезная стратегическая проблема, поскольку в случае напряженности с Вашингтоном США могут заблокировать обновления или функции самолета. «Это сделает F-35 либо полностью неиспользуемым, либо серьезно ограничит его функционал», – заявил он.
Французский генерал также объяснил, что каждое обновление программного обеспечения самолета F-35 осуществляется только через подключение к серверу в Пентагоне. Если самолет не подключается к этому серверу в течение 72 часов, он не сможет взлететь.
Кроме того, Паломерос выразил недовольство высокими затратами на эксплуатацию F-35. Один час полета стоит 42 тыс. долларов, тогда как для F-16 эта сумма составляла 25 тыс. долларов. Он также выразил сожаление из-за неспособности Европейского Союза создать альтернативу F-35, упомянув французские истребители Rafale и нереализованные инициативы по разработке европейского истребителя пятого поколения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия склоняется к покупке истребителей Су-57 вместо F-35. Начальник бельгийского Генштаба заявил о переносе поставки F-16 Киеву минимум на год из-за задержек с получением Бельгией самолетов F-35. США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57.