Генштаб Бельгии отложил поставку F-16 Киеву на год

Поставки F-16 Украине перенесли на конец 2025 года из-за задержек F-35 для Бельгии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поставка первых F-16 Киеву откладывается до конца 2025 года из-за задержек с получением Бельгией новых F-35 из США, сообщает ТАСС. Генерал от авиации Фредерик Вансина рассказал, что все сроки сдвигаются, так как F-35 начнут поступать лишь к концу текущего года, а полная операционная готовность ожидается в 2027 году.

Несмотря на задержки, Вансина не считает это большой проблемой. Он отметил, что освободившееся время можно использовать для подготовки украинских пилотов и техников. Наличие боевых самолетов становится бессмысленным без соответствующего персонала.

Сложности с передачей F-16 связаны и с отсутствием запчастей. Бельгия запросила у Lockheed дополнительные детали, но получила отказ. Другие страны, использующие F-16, также отказываются делиться своими запасами, понимая, что восполнить их невозможно.

Генерал подчеркнул, что срок службы F-16 ограничен 8 тыс. часами налета. Использование самолетов сверх этого срока осуществляется на страх и риск страны. Бельгия закупала F-16 у США с 1978 по 1993 годы, и сейчас у нее остается около 40 таких самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США одобрил 266,4 млн долларов на обслуживание и поддержку истребителей F-16 на Украине, а Румыния одобрила финансирование обучения украинских пилотов для этих самолетов.