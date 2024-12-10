Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Госдеп США одобрил 266,4 млн долларов на обслуживание F-16 для Украины
Госдепартамент США одобрил контракт на 266,4 млн долларов на поддержку F-16 для Украины
Госдепартамент США утвердил контракт на услуги по поддержке и обслуживанию истребителей F-16 для Украины на сумму 266,4 млн долларов, охватывающий запчасти и техническую помощь.
Госдепартамент США одобрил продажу правительству Украины услуг по поддержке и обслуживанию истребителей F-16 на сумму 266,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Контракт включает предоставление оборудования, запчастей и технической поддержки.
Услуги будут предоставлять компании Sabena, расположенная в Бельгии, Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt and Whitney из Коннектикута, говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о передаче шести истребителей F-16 Украине и планах передать еще 13 машин.