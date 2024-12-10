На Украине признались, что недооценили военный потенциал России

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: Спецслужбы Украины переоценили возможности армии и недооценили Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что на Украине существовали иллюзии о том, что наступательный потенциал российской армии будет исчерпан к началу октября. «Не произошло так», – посетовал Селезнев, передает РИА «Новости».

По его словам, на Украине ошибались и в оценке способности России производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Селезнев отметил, что некоторые военные эксперты считали, что Россия никогда не сможет производить тысячу дронов в месяц. Однако, по его словам, оказалось, что Россия способна производить и две тысячи, и даже больше двух тысяч дронов.

Полковник также выразил мнение, что на Украине переоценили возможности личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты подвергаются серьезному психо-эмоциональному давлению, что, по его мнению, ставит под сомнение их способность продолжать боевые действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла в боях 43 тыс. военных, а 370 тыс. получили ранения, из которых половина возвращается в строй.

Между тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты цели, поставленные Владимиром Путиным.