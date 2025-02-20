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    Украина создает новый образ «победы» над Россией
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
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    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на западе ДНР
    Трамп обвинил Киев в срыве сделки по ископаемым на Украине
    Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на Трампа
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    18 комментариев
    20 февраля 2025, 09:45 • Новости дня

    Конгрессмены США призвали Рубио продлить СНВ-3 с Россией

    Конгрессмены США попросили Рубио начать работу над продлением СНВ-3 до 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с письмом, в котором выразили необходимость продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, пишет Reuters.

    По данным агентства, группа конгрессменов-демократов США направила письмо госсекретарю с просьбой начать работу над продлением СНВ с Россией, передает ТАСС.

    В письме подчеркивается важность выполнения соглашения даже в периоды обострения международных отношений.

    Конгрессмены напомнили, что срок действия актуального договора СНВ-3 истекает в 2026 году.

    В обращении указано, что даже в периоды серьезных разногласий, включая холодную войну, США и Россия вели переговоры, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

    Кроме того, в письме отмечается, что, хотя Россия согласилась соблюдать ограничения по договору, обе стороны должны использовать официальные механизмы для предотвращения гонки ядерных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке и вовлеченности ядерных держав в конфликт с Россией. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ нужно учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

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    19 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию

    Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года

    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Процесс возвращения американских компаний на российский рынок будет непростым из-за того, что многие ниши уже заняты, Российский фонд прямых инвестиций прогнозирует, что это случится во втором квартале 2025 года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что РФПИ прогнозирует возвращение ряда американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года, передает ТАСС.

    Однако, по словам главы РФПИ Дмитриева, возвращение компаний будет сопровождаться трудностями, так как с момента их ухода рынок претерпел значительные изменения, многие ниши заняты.

    Согласно данным, предоставленным Дмитриевым, американские компании понесли значительные потери в различных секторах экономики. В IT и медиа потери составили 123 млрд долларов, в потребительском секторе и здравоохранении – 94 млрд долларов, финансовые компании потеряли 71 млрд долларов, промышленность – 26 млрд долларов, а энергетика – 10 млрд долларов. Общие потери американских компаний оцениваются в 324 млрд долларов.

    Ранее Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов на фоне ухода из России.

    Глава РФПИ также заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    19 февраля 2025, 11:52 • Новости дня
    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США

    Германский политолог Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся

    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции провести новую встречу по Украине с 11 странами ЕС и Канадой.

    «Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить «антитрамповский интернационал» для спасения «либеральной Европы». Изначально казалось, что вместе с Лондоном и Берлином ему удастся быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО, создать новый альянс для поддержки Украины. Но все его планы рушатся», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У Европы кончились деньги на спасение Украины. Шольц отказал Макрону в усилении помощи Украине, хотя вчера еще говорил обратное. Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», – продолжил собеседник.

    По его словам, вместо того чтобы влиться в процесс по урегулированию конфликта на Украине, политик пытается усилить противостояние на стороне Киева. «На удивление либеральных элит Запада, Трамп, по-видимому, действительно договаривается с Путиным о мире», – считает аналитик.

    «Для французов это неприемлемо, они понимают, что их и ЕС в этом процессе полностью маргинализируют. Можно ожидать сенсацию: США согласятся с требованиями России не расширять дальше НАТО и заставят Зеленского провести выборы, на которых он с треском проиграет», – детализировал эксперт. В заключение Рар допустил, что после этого Россия может согласиться остановить боевые действия по нынешней границе фронта и перейти к переговорам с Киевом.

    Франция планирует провести в среду вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности. На этот раз приглашены европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите, и союзник по НАТО – Канада, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

    Во встрече примут участие Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, почему первый неформальный саммит по Украине в Париже закончился провалом. Встреча стала ответом на переговоры России и США, которые вызвали оцепенение Европы.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи Путина и Трампа

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину.

    Он отметил, что работа над встречей будет носить конкретный и субстантивный характер, сообщает РИА «Новости». Песков рассказал, что в мире будут присутствовать силы, которые могут попытаться подорвать диалог между Россией и США. Он подчеркнул, что необходимо быть начеку, чтобы такие попытки не увенчались успехом.

    Также представитель Кремля отметил важность реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. Песков подчеркнул, что посольства в Москве и Вашингтоне в настоящее время парализованы, и восстановление их работы – одна из первоочередных задач на пути к нормализации отношений.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Песков сообщил, что переговоры между президентами могут состояться до конца февраля.

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    19 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги

    Уолтц заявил, что США не потерпят критики Киева из-за выдвинутых Вашингтоном требований

    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину, передает РИА «Новости».

    Это заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News и последовало за недовольством Киева в ответ на экономические инициативы Вашингтона.

    Уолтц подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того, чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Ране США потребовали от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов, чтобы взять под контроль важные месторождения, порты, нефть и газ, а также инфраструктуру.

    Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым из-за отсутствия гарантий безопасности и угрозы превращения Украины в сырьевой хаб.

    США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию среди украинских властей. США заявили о намерении вернуть вложенные средства, подчеркнув участие в восстановлении экономики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

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    19 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым

    Зеленский не принял американское предложение по ископаемым

    Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым
    @ Ting Shen/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение США по критическим минералам несправедливым, так как оно не включает в себя гарантии безопасности и может превратить Украину в сырьевой хаб.

    Зеленский в ходе визита в Анкару заявил, что предложенное США соглашение по критическим минералам несправедливо, передает Reuters.

    Он подчеркнул, что документ не готов для подписания, так как не включает гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, Украина не хочет становиться сырьевым хабом для других стран.

    Также украинский президент выразил готовность к инвестициям, но настаивал на необходимости получения конкретных выгод взамен.

    Кроме того, Зеленский высказался о поддержке США, отметив, что хотел бы видеть больше поддержки от президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность, что Владимир Зеленский в итоге согласится подписать соглашение с Вашингтоном об использовании украинских полезных ископаемых.

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    20 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    Трамп заявил о козырях России в переговорах по Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.

    По его словам, Россия обладает преимуществами в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, в связи с тем, что ВС России контролируют значительные территории в зоне конфликта, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «русские стремятся завершить войну».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    19 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    Лавров: Россия поставила вопрос о дипсобственности в США на переговорах

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия подняла вопрос о своей дипломатической собственности в США, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия передала США перечень вопросов, требующих решения для нормального функционирования российских дипломатических представительств. Среди этих вопросов особое внимание было уделено проблеме дипломатической собственности, передает ТАСС.

    Напомним, Россия и США на переговорах в Эр-Рияде договорились назначить послов в ближайшее время, а также планируют организовать отдельные встречи для обсуждения «устранений искусственных барьеров» в работе дипведомств.

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    19 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Названы сроки начала работы новых послов России и США

    Новые послы России и США скоро приступят к своим обязанностям

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новые послы России и США вскоре приступят к выполнению своих обязанностей, что является важным шагом для нормализации двусторонних отношений, сообщил источник в российском парламенте.

    «Послы России и США в полном объеме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений», – указал источник, передает ТАСС.

    Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

    В среду бывший депутат парламента Грузии Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что вероятный будущий посол США в России Ричард Норланд, ранее возглавлявший дипмиссию США в Грузии, является опытным и справедливым дипломатом.

    Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

    В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США.

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    20 февраля 2025, 03:54 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на вопрос о том, когда он «встретится с Путиным»

    Путин ответил шуткой на оговорку журналиста о сроках встречи с президентом США

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист, задавая вопрос президенту России Владимиру Путину о вероятной встрече с главой американского государства, оговорился и спросил, когда российский лидер «встретится с Путиным». Президент ответил шуткой.

    «А когда вы уже с Путиным встретитесь?» – задал вопрос журналист. Затем он, исправившись, повторно задал вопрос о сроках встречи с Дональдом Трампом. Путин, отвечая на оговорку, улыбнулся и пошутил: «Каждый день! В зеркало смотрюсь», – передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

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    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

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    19 февраля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде, подчеркнув важность обсужденных тем, включая энергетику и космос.

    Путин выразил удовлетворение по итогам российско-американских переговоров, состоявшихся в столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. Он отметил, что переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, а с американской стороны участвовали представители, лишенные предвзятости и осуждений.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Он также сообщил, что Россия и США обсудили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке, включая Сирию и Палестину. Президент также упомянул энергетический сектор среди ключевых тем переговоров.

    Президент добавил, что Россия продолжает сотрудничество с США в области космоса, и отметил хорошие перспективы в этой сфере.

    Напомним, Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, а также в Эр-Рияде состоялись обсуждения о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

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    19 февраля 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.

    Лавров отметил, что президент США стал первым западным лидером, открыто заявившим о «нахрапистой линии» втягивания Украины в НАТО как одной из первопричин украинского кризиса, передает ТАСС. Он подчеркнул, что американский лидер не только выразил подобное мнение, но и несколько раз повторил его.

    По словам Лаврова, это заявление президента США является сигналом, что он понимает позицию России, когда президент Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнул важность устранения первопричин конфликта для достижения долгосрочного мира. Министр также указал на необходимость долгосрочного устойчивого мира, а не очередного перемирия, которое может быть использовано для перевооружения Украины.

    Ранее Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса, а официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.

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