Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.8 комментариев
Песков: Переговоры по ядерному разоружению требуют учета безопасности
Песков заявил о невозможности переговоров по ядерному разоружению без учета безопасности
Переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности, особенно учитывая текущую международную обстановку и вовлеченность ядерных держав в конфликт с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в условиях войны против России с участием ядерных держав, таких как США, Британия и Франция, обсуждать разоружение без увязки с другими аспектами безопасности невозможно. Он напомнил, что президент России уже высказывался на эту тему, подчеркивая важность комплексного подхода, передает ТАСС.
Контакты по сокращению ядерных вооружений откладывать нельзя, заявил Песков, добавив, что все вопросы должны рассматриваться с учетом текущей ситуации. Он отметил, что Россия считает такие переговоры необходимыми, но безопасность должна оставаться в центре обсуждений.
Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.
Россия подчеркивает необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.