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    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Творческое чувство об СВО должно настояться

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    14 октября 2024, 00:47 • Новости дня

    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению

    Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению

    США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
    @ Bonnie Cash/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил американский президент Джо Байден.

    Байден объявил об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

    По мнению Байдена, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». «Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», - подчеркнул он.

    Байден отметил важность снижения ядерной угрозы в условиях современных вызовов. Он считает, что «снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них».

    Однако президент не упомянул о продолжающемся активном финансировании укрепления ядерной триады США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США, а в Кремле подчеркнули, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

    Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

    11 октября 2024, 21:09 • Новости дня
    Медведев произнес слова о капитуляции Украины

    Медведев усомнился в плане Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Медведев произнес слова о капитуляции Украины
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил сомнение в реалистичности планов бывшего президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он смоделировал возможный разговор Владимира Путина и Трампа на эту тему.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Трамп неоднократно заявлял о своей способности завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, всего за часы или дни, передает ТАСС.

    В своем сообщении он привел слова спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выразил мнение, что Трамп, связавшись с президентом России Владимиром Путиным, может заявить о необходимости завершения конфликта. «А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», – задался вопросом Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член комитета Госдумы Михаил Шеремет назвал план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине благоразумным. ВЗГЛЯД также сообщал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали этого плана, который предполагает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО. В другом сообщении ВЗГЛЯД передавал, что Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    12 октября 2024, 18:06 • Новости дня
    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
    Песков назвал оскорбления Путина квинтэссенцией политики США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Оскорбительные заявления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные вице-президентом США Камалой Харрис вслед за ее руководителем Джо Байденом, стали отражением американской модели международных отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков считает, что подобные высказывания являются отражением американской модели международных отношений.

    «Высший политический истеблишмент Соединенных Штатов Америки, по всей видимости, впитал такую политическую культуру», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Песков добавил, что такая модель международных отношений, по его мнению, все меньше нравится мировому большинству.

    Камала Харрис ранее выступила с оскорбительными заявлениями в адрес Путина. Она дала аналогичные оценки своему конкуренту-республиканцу и руководителям Китая и КНДР. Оскорбительные слова прозвучали в контексте обсуждения неподтвержденных утверждений журналиста Боба Вудворда о контактах Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение заявлениями вице-президента США Камалы Харрис, которые он назвал неуважительными к премьер-министру Виктору Орбану.

     До этого сообщалось, что Харрис назвала Орбана, а также лидеров Китая и Северной Кореи «диктаторами, автократами и убийцами».

    Президент США Джо Байден ранее заявлял, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    11 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента

    Байден поручил Пентагону обеспечить безопасность Трампа, как действующего президента

    Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Джо Байден поручил Министерству обороны США обеспечить безопасность Дональда Трампа на уровне действующего президента, включая предоставление необходимой военной техники.

    Байден заверил, что Трампу будет предоставлено все необходимое, если это подпадает под категорию обеспечения безопасности. «Послушайте, я сказал министерству, чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», – заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов. Речь шла о возможном удовлетворении запроса штаба Трампа на предоставление военных самолета и автомобилей, передает ТАСС.

    Однако Байден подчеркнул, что если запрашиваемая техника не подпадает под категорию обеспечения безопасности, то ее предоставление не является необходимым. Он также пошутил, что Трампу не следует ожидать получения истребителей F-15.

    Ранее штаб кандидата в президенты США Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана. Накануне Трамп заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

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    12 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    В США задержали россиянку за нападение на пограничника

    Гражданку России Олесю Сумину задержали за нападение на американского офицера

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали россиянку Олесю Сумину, обвиняемую в нападении на американского пограничника после отказа в убежище в Канаде.

    В США задержали гражданку России Олесю Сумину, сообщает ТАСС. Прокуратура Западного округа штата Нью-Йорк обвинила ее в нападении на офицера пограничной службы.

    Инцидент произошел 9 октября, когда Сумина с двумя детьми пыталась въехать в Канаду для подачи заявления на убежище. Канадские власти отказали ей в этом и отправили обратно в США.

    В заявлении прокуратуры говорится, что Сумина отказалась взаимодействовать с сотрудниками Таможенной и пограничной службы США, не предоставила свои личные данные и агрессивно себя вела при попытке офицеров получить доступ к ее телефону.

    В ходе конфликта она схватила устройство и упрятала его в карман, после чего, по утверждениям прокуратуры, начала проявлять агрессию: хватала офицеров за одежду, царапала и впилась в запястье одному из них.

    Сумину обвиняют в нападении на офицера пограничной службы, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Прокуратура продолжает расследование инцидента, а Суминой предстоит предстать перед судом для дальнейших слушаний.

    Ранее сообщалось, что в Индонезии россиянка была задержана на три месяца после отказа предоставить документы офицерам полиции в Сурабае.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    11 октября 2024, 07:30 • Новости дня
    Американский аналитик назвала план Зеленского оторванным от реальности

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший стратегический аналитик США Ребекка Коффлер в статье для Fox News заявила, что «план победы» Зеленского не способен прекратить конфликт на Украине, из-за отсутствия четкого видения победы у Киева и недостатка ресурсов.

    По ее словам, «план победы» Зеленского не способен способствовать прекращению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что у Киева нет четкого понимания того, что представляет собой победа, и игнорируется оперативная обстановка на фронте.

    Коффлер подчеркнула, что Россия уверенно продвигается на поле боя, а Украина не в состоянии изменить текущую ситуацию из-за недостатка средств.

    «Количество армейских тактических ракет большой дальности (ATACMS), поставленных на Украину, недостаточно для выполнения этой задачи. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов», – указала она.

    Эксперт также считает, что «план победы» Зеленского не способен повлиять на события, так как российская армия превосходит украинскую по численности и технологическому оснащению.

    «То, что выдается за новый «конкретный» план, не содержит четкого пути к победе в войне. Более того, определение победы над Россией у Зеленского остается лишь мечтами», – резюмировала Коффлер.

    Напомним, Зеленский на саммите в Хорватии заявлял, что первым пунктом украинского «плана победы» является приглашение Украины в НАТО.

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    12 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Дотком: Мировые СМИ признают победу России над Украиной после выборов в США
    Дотком: Мировые СМИ признают победу России над Украиной после выборов в США
    @ Greg Bowker/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают это до завершения американских выборов.

    Дотком утверждает, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, однако мировые СМИ не могут открыто говорить об этом до завершения президентских выборов в США, передает РИА «Новости».

    По его мнению, признание поражения Украины до выборов поставит в неловкое положение спонсоров Киева, включая НАТО, ЕС и демократов в США, которые предоставляли Украине значительную финансовую и политическую поддержку.

    Напомним, в сентябре прошлого года американский журналист Сеймур Херш заявил, что США признают победу России на Украине, но продолжают скрывать эту информацию, чтобы поддерживать общественную поддержку Киева и избежать критики перед выборами.

    Политолог Павел Данилин заявлял, что западные СМИ из четвертой власти превратились в обслугу первой. Так, в США, Германии и на Украине, по его словам, СМИ стали пропагандистским ресурсом властей, плодящим фейки.

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    11 октября 2024, 13:19 • Новости дня
    Названа причина слежки ВМС США за «Адмиралом Кузнецовым» в 2011 году

    NI: ВМС США следили за «Адмиралом Кузнецовым» для помощи в случае затопления

    Tекст: Вера Басилая

    Шестой флот ВМС США в 2011 году наблюдал за «Адмиралом Кузнецовым» в Средиземном море из-за опасений по поводу его возможного затопления, чтобы оказать помощь в случае необходимости, сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Журнал The National Interest сообщил, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Обозреватель журнала Вайхерт считает, что ВМС США хотели помочь российскому авианосцу, в случае ЧП.

    «Американцы были убеждены, что военный корабль может затонуть в любой момент», – передает  «Газета. Ru» слова Вайхерта.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен базировать и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку теракта украинской военной разведки на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

    До этого были установлены детали пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов».

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    11 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Блинкен заявил, что «выслушал» Лаврова в ходе саммита в Лаосе

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что на полях Восточноазиатского саммита в Лаосе не имел прямых контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако они «выслушали» выступления друг друга.

    По его словам, политики «выслушали» друг друга, так как присутствовали на выступлениях друг друга, передает ТАСС.

    При этом Блинкен подчеркнул, что не вел прямых переговоров с Лавровым.

    «Мы не говорили напрямую», – заметил госсекретарь США, добавив, что присутствовал в зале, когда Лавров выступал от имени России, а глава МИД России Лавров был в зале, когда Блинкен выступал от имени США.

    Накануне российский министр прибыл во Вьентьян в Лаосе для участия в 19-м Восточноазиатском саммите. В то же время стало известно, что параллельно с российским министром Лаос посетит и госсекретарь США.

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    11 октября 2024, 00:58 • Новости дня
    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе

    Небензя заявил о блокировке США попыток Совбеза ООН добиться прекращения огня в секторе Газа

    Небензя обвинил США в блокировке попыток СБ ООН добиться перемирия в Газе
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют попытки Совета Безопасности ООН принять решения, направленные на прекращение огня в секторе Газа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Соответствующую активность в Совете Безопасности ООН перестали проявлять и наши американские коллеги, которые тем не менее продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности принять решения, которые позволили бы добиться прекращения огня в регионе», – приводит слова Небензи ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что Израиль рассматривает потери среди гражданских в Ливане как «сопутствующий ущерб» в духе «лес рубят – щепки летят».

    Небензя подчеркнул, что Израиль и США способствуют усилению напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации» и нарушают международные нормы.

    «Мы уверены в своей позиции и готовы использовать все мирные средства Совета Безопасности», – заявил Небензя. Дипломат при этом выразил озабоченность тем, что ряд членов Совбеза отказывается предпринимать действия, способные поставить США в неудобное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации, а также подчеркнул, что Израиль сознательно подрывает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые обеспечили стране членство в организации.

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    11 октября 2024, 23:12 • Новости дня
    Су-35 предотвратил столкновение с дроном Reaper в Сирии

    Экипаж Су-35 избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский Су-35 успешно избежал столкновения с американским дроном MQ-9 Reaper, выполнявшим разведывательный полет над Хомсом, благодаря профессионализму летчика.

    В небе над сирийской провинцией Хомс произошло опасное сближение российского истребителя Су-35 и беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper, принадлежащего коалиции, возглавляемой США. ТАСС сообщает, что инцидент произошел во время планового полета российского самолета вдоль южной границы Сирии.

    Как отметил капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, российский летчик продемонстрировал высокий уровень профессионализма и своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения. Он подчеркнул, что благодаря этому столкновение удалось избежать.

    Игнасюк также добавил, что самолеты коалиции за последние сутки шесть раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии, а также дважды нарушили протоколы деконфликтации, что создает дополнительную напряженность в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Сирии российский Су-34 избежал столкновения с беспилотником MQ-9 Reaper, опасно сблизившимся с самолетом в Идлибской зоне деэскалации благодаря оперативным действиям российских летчиков.

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    11 октября 2024, 01:23 • Новости дня
    Назначена дата вынесения приговора россиянину Виннику в США

    Суд в США собрался вынести приговор россиянину Виннику в январе

    Tекст: Антон Антонов

    Американский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, следует из судебного документа.

    Как сообщил адвокат Винника Аркадий Бух, защита россиянина планирует добиваться того, чтобы срок отбывания наказания соответствовал уже отбытому им сроку содержания под стражей во Франции и Греции. Однако окончательное решение остается за судьей, так как американская прокуратура не обязана учитывать время, которое Винник провел под стражей за пределами США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США Винника обвиняют в создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по версии США, отмывались миллиарды долларов. В 2022 году его вывезли фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм из Европы в Сан-Франциско. В 2024 году Винник заключил с американской прокуратурой сделку о признании вины.

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    11 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков: Путин вряд ли поздравит нового президента США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, назвав Штаты крайне недружественным государством.

    Песков изданию Life пояснил, что Путин, скорее всего, не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после его отставки является «предположением».

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    11 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада изолировать Россию и Китай в АТР через АСЕАН

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров обвинил США и их союзников в попытках изолировать Россию и Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), стремясь перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

    По его словам, США и их союзники предпринимают все возможные усилия для изоляции России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что «все практические шаги США и их союзников в АТР нацелены на то, чтобы закрываться от России, закрываться от Китая, перетягивать на свою сторону как можно больше членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии».

    При этом министр подчеркнул, что Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН по сохранению мира и обеспечению равноправного сотрудничества со всеми партнерами ассоциации.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай выступают с близких позиций против продвижения Западом «индо-тихоокеанского проекта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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    Зачем рубль катается на американских гонках

    Экономисты пытаются объяснить, чем вызвано ослабление курса рубля на прошлой неделе. На этот раз рубль смог остановиться и не перешагнул планку в 100 рублей за доллар. Однако удастся ли рублю сдержаться в следующий раз, какой курс видят экономисты и в какой валюте хранить деньги? Подробности

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    Зеленский не добился от европейцев решимости

    Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский завершил европейское турне. Поездка по столицам Старого Света должна была стать компенсацией отмененной встречи в формате «Рамштайн» в Германии. Однако, по словам экспертов, единственное, чего смог добиться Киев – это немного денег, которых, впрочем, все равно недостаточно для полноценного противостояния армии России на поле боя. На что рассчитывали в Киеве и почему добиться целей не удалось? Подробности

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    Как создать спрос на российский интернет в космосе

    Будущий российский аналог системы «Старлинк» – предоставления услуг интернета из космоса – должен заинтересовать в том числе пользователей из других, дружественных и нейтральных стран. По крайней мере, на это есть вполне обоснованные надежды. Какие преимущества могут быть у российского спутникового интернета и почему главный конкурент отечественных разработчиков вовсе не Илон Маск? Подробности

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    Новый премьер-министр Японии встряхнул политическую стабильность

    Недавно избранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба нарушил существующую в стране традицию не упоминать роль США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В ходе предвыборных дебатов премьер прямо заявил об ответственности Вашингтона за гибель более сотни тысяч мирных граждан. Почему Исиба ставит под сомнение свойственные политическому истеблишменту табу и что будет с проамериканским курсом страны? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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