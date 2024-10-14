Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.11 комментариев
США заявили о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению
Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению
США готовы начать переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, заявил американский президент Джо Байден.
Байден объявил об этом в письменном заявлении, сделанном в связи с присуждением японской ассоциации Nihon Hidankyo Нобелевской премии мира, передает ТАСС.
По мнению Байдена, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». «Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы снизить ядерную угрозу», - подчеркнул он.
Байден отметил важность снижения ядерной угрозы в условиях современных вызовов. Он считает, что «снижение ядерной угрозы важно не вопреки опасностям современного мира, а именно из-за них».
Однако президент не упомянул о продолжающемся активном финансировании укрепления ядерной триады США, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США, а в Кремле подчеркнули, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.
Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей выживших после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.