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Борисов: Россия и США не перестанут сотрудничать в космосе по завершении программы МКС
Борисов: Россия и США не перестанут сотрудничать в космосе даже по истечении программы МКС
Роскосмос и NASA продолжат сотрудничество в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы Международной космической станции (МКС), сообщил порталу Pro Космос гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
По его словам, сейчас идут переговоры с из NASA о том, что даже если прекратится сотрудничество в области пилотируемой космонавтики, связи с точки зрения обеспечения безопасности космической деятельности продолжится, передает ТАСС.
Борисов добавил, что будет вестись работа по унификации стыковочных модулей, чтобы «в случае необходимости можно было прийти на помощь друг другу».
Ранее российского космонавта Александра Горбунова включили в миссию NASA Crew-9 на МКС.