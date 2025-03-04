Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Премьер Польши подтвердил приостановку поставок оружия США на Украину
Премьер Польши Туск подтвердил приостановку поставок оружия США на Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.
США временно приостановили транспортировку военных грузов на Украину через логистический узел, расположенный в аэропорту Ясенки на польской территории. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.
«Донесения, которые идут с польско-украинской границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», – заявил Туск перед заседанием польского кабинета министров.
Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.