Премьер Польши подтвердил приостановку поставок оружия США на Украину

Премьер Польши Туск подтвердил приостановку поставок оружия США на Украину

Tекст: Валерия Городецкая

США временно приостановили транспортировку военных грузов на Украину через логистический узел, расположенный в аэропорту Ясенки на польской территории. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает ТАСС.

«Донесения, которые идут с польско-украинской границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», – заявил Туск перед заседанием польского кабинета министров.

Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.