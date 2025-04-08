Tекст: Александра Юдина

В статье подчеркивается, что европейская система противовоздушной обороны оказалась в крайне уязвимом положении перед лицом российских ракетных систем, таких как «Искандер-М», передает РИА «Новости».

В материале сообщается, что вооруженные силы стран Европы располагают менее чем пятьюдесятью зенитными батареями дальнего радиуса действия, включая комплексы Patriot, SAMP/T и С-300. Только половина этих систем имеет противоракетные возможности против ракет малой дальности, таких как российские «Искандеры».

Издание указывает, что ситуация не улучшится и к 2029 году. Лишь 35% существующих в Европе систем «земля-воздух» производятся на континенте.

В статье также упоминается, что в соответствии с американской доктриной, европейские армии никогда не имели сильной стороны в противовоздушной обороне.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.