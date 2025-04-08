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    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    20 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    20 комментариев
    8 апреля 2025, 07:49 • Новости дня

    Европейскую ПВО признали уязвимой перед «Искандерами»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская система противовоздушной обороны оказалась уязвима перед российскими «Искандерами» и другим оружием, пишет французское издание Meta* Defence.

    В статье подчеркивается, что европейская система противовоздушной обороны оказалась в крайне уязвимом положении перед лицом российских ракетных систем, таких как «Искандер-М», передает РИА «Новости».

    В материале сообщается, что вооруженные силы стран Европы располагают менее чем пятьюдесятью зенитными батареями дальнего радиуса действия, включая комплексы Patriot, SAMP/T и С-300. Только половина этих систем имеет противоракетные возможности против ракет малой дальности, таких как российские «Искандеры».

    Издание указывает, что ситуация не улучшится и к 2029 году. Лишь 35% существующих в Европе систем «земля-воздух» производятся на континенте.

    В статье также упоминается, что в соответствии с американской доктриной, европейские армии никогда не имели сильной стороны в противовоздушной обороне.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    5 апреля 2025, 19:05 • Новости дня
    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом

    Spiegel: Европа вернет активы России в случае блокировки санкций Венгрией

    Европу предупредили о возможном возврате активов России летом
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне, сообщает Spiegel.

    Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, если Венгрия заблокирует продление санкций, то не только истечет срок их действия, но и Европейскому Союзу придется вернуть России 240 млрд евро.

    Цахкна также призвал к немедленной конфискации российских активов.

    После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России – порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд из этих средств находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны». В Кремле заявили, что изъятие замороженных активов России повлечет последствия.

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    5 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    @ IMAGO/Vesa Moilanen

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

    По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

    Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

    Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 10:20 • Новости дня
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    @ CHRISTIAN BRUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники ЕС расстроены тем, что не вовлечены в переговорный процесс по Украине, но это естественно и неизбежно, считает постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

    «Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

    До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    5 апреля 2025, 19:19 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Глава МИД Эстонии призвал лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрию следует лишить права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахна в интервью газете Rheinische Post напомнил о возможности лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе, передает РИА «Новости».

    Венгрия, по его мнению, действует в интересах России, а не Европы. Согласно седьмой статьи договора о Европейском союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если страна ставит под угрозу безопасность Европы, считает Цахна.

    Политик указал, что необходимость применения данной статьи становится все более актуальной. Он ответил на вопрос о том, следует ли сейчас использовать такую возможность, подчеркнув, что это «все ближе и ближе».

    Газета Financial Times сообщала о том, что европейские чиновники снова обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с ее способностью блокировать решения ЕС, направленные против России. В ответ на это министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что такие угрозы ставят под сомнение понимание Брюсселем демократии и верховенства права.

    Ранее Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан представил 12 условий Европейскому союзу, включая требования по национальному суверенитету и мирному сосуществованию без Украины.

    В июне Евросоюз рассматривает возможность вместо принципа единогласия принимать решения большинством голосов, чтобы обходить право вето Венгрии, которым она пользуется в вопросах об антироссийских санкциях и помощи Украине.

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    7 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»

    Politico: Евросоюз обсудит ответ на пошлины США с «позиции силы»

    В ЕС захотели ответить на пошлины США с «позиции силы»
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудить стратегию ответного удара и возможные пошлины на американские товары на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает Politico.

    По данным европейского издания Politico, Евросоюз планирует ответ на введенные США пошлины в размере 20%. Источники в ЕС сообщили, что Брюссель стремится избежать эскалации торговых отношений с Вашингтоном, но большинство стран ЕС убеждены в необходимости мер, которые привлекут внимание американской администрации, передает ТАСС.

    Один из европейских дипломатов заявил, что участники обсуждений считают, что ЕС не обязательно должен ответить немедленно, но «обязательно – с позиции силы». Он сравнил ситуацию с общением со «школьным задирой», которого необходимо «щелкнуть по носу».

    Предполагается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры на встрече в Люксембурге в понедельник. По информации собеседников Politico, планируются обсуждения стратегии ответного удара и секторов американской промышленности, которые ЕС хочет обложить пошлинами.

    Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на ряд американских товаров, включая мясо и пылесосы, а также туалетную бумагу.

    Илон Маск высказался за создание зоны свободной торговли между США и ЕС, призвав к нулевым тарифам и свободе передвижения, несмотря на пошлины, установленные Трампом.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп решил заставить Европу закупать у США энергоносители
    Трамп решил заставить Европу закупать у США энергоносители
    @ Kevin Dietsch/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    6 апреля 2025, 23:56 • Новости дня
    В Британии заподозрили яхты российских олигархов в шпионаже за военным флотом

    The Sunday Times: Россия шпионила за британскими подлодками с яхт олигархов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские олигархи якобы используют свои яхты для шпионажа за британским флотом и подводной инфраструктурой, согласно расследованию The Sunday Times.

    Российские олигархи, как утверждает издание The Sunday Times, возможно, применяют свои яхты для шпионажа за британскими подлодками. Одним из примеров стало событие 2018 года, когда британский корабль HMS Albion экстренно покинул порт Лимасола из-за якобы шпионской активности российской яхты. Британское Министерство обороны заявляет, что не только яхты, но и подводные датчики использовались для слежки за атомными подлодками Vanguard с ракетами Trident-2 D5.

    Кроме того, вблизи критически важных коммуникационных кабелей Британии были неоднократно обнаружены беспилотные аппараты, которые могли повреждать кабели. Ни корабля-носителя, ни подводной лодки рядом не было, что, по мнению военных, свидетельствует о возможности беспилотников преодолевать значительные расстояния самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Британии приняли звуки, издаваемые китом, за российские подводные беспилотники на северо-западе Шотландии.

    Ранее глава Минобороны Британии Джон Хили заявил, что британские военные направили подводную лодку следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш.

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    5 апреля 2025, 21:01 • Новости дня
    Журналист Боуз обвинил ЕС в некомпетентности из-за запугивания «войной» с Россией

    Журналист Боуз: ЕС и НАТО пугают войной с Россией для сокрытия некомпетентности

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и НАТО создают угрозу «войны» с Россией, чтобы отвлечь внимание от собственной некомпетентности и инвестировать миллиарды в оружейную промышленность, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в России), что Евросоюз и НАТО используют угрозу военной конфронтации с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, это позволяет отвлечь внимание общественности и направить миллиарды в оружейную промышленность.

    По его словам, россияне и не думают «вторгаться» в Европу.

    «Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности», – отметил журналист.

    Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия представляет собой «хроническую угрозу» для США.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что международная изоляция России существует лишь в воображении западных чиновников.

    До этого замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Калибр», «Искандер» и «Орешник» средствами от русофобии в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.

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    7 апреля 2025, 18:52 • Новости дня
    Евросоюз назвал сроки введения ответных мер против США

    Евросоюз утвердит и введет в апреле первые контрмеры против пошлин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. Первый пакет будет введен в действие 15 апреля, второй – 15 мая, заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович на неформальной министерской встрече ЕС по торговле в Люксембурге заявил о планах Евросоюза утвердить контрмеры против повышения пошлин США, их утвердят 9 апреля, передает ТАСС.

    По его словам, первый пакет ответных мер будет введен в действие 15 апреля, а дополнительные последуют 15 мая. Шефчович отметил, что Еврокомиссия нацелена на переговорное решение конфликта с США, но не собирается ждать бесконечно.

    Европейская комиссия готова защитить интересы европейских компаний и граждан от последствий повышения американских пошлин, которые, по мнению ЕС, нарушают правила международной торговли и наносят ущерб экономике стран – членов союза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия в Люксембурге отказалась поддержать ответные тарифные меры ЕС против США. Евросоюз же намерен ответить на 20-процентные пошлины США с «позиции силы», обсудив стратегию ответного удара на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

    Еврокомиссия ранее выступила за введение ответных пошлин на ряд американских товаров, включая мясо, пылесосы и туалетную бумагу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом призвала к переговорам с президентом США из-за новых пошлин, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

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    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    6 апреля 2025, 01:31 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

    Хуситы нанесли удары по авианосной группе США в Красном море ракетами и дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    Как передает ТАСС, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило об атаке на американские военные корабли, включая авианосец Harry Truman, в северной части Красного моря.

    Военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в атаке были задействованы ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил. Он также отметил, что цель атаки заключалась в предотвращении нападений США на подконтрольные хуситам регионы Йемена.

    Телеканал Al Masirah передал слова Сариа о том, что удары хуситов длились несколько часов. По его словам, также была выпущена баллистическая ракета по кораблю снабжения, входящему в состав авианосной группы. Результаты атаки и возможные повреждения кораблей не уточняются.

    Ранее, в субботу вечером, Al Masirah сообщил об ударах ВВС США по району Хафсин в Йемене, где погиб один и ранены четыре человека. Это стало ответом на активные действия хуситов, контролирующих значительные территории в Йемене.

    С середины марта США начали массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы торговых путей. Хуситы, в свою очередь, ответили атаками на авианосец Harry Truman, используя ракеты и беспилотники. Пока информации о повреждениях авианосца не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» совершили атаку на авианосную группу США в северной части Красного моря с использованием крылатых ракет и беспилотников, нанеся значительный ущерб.

    Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами, что привело к гибели и ранению людей, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса

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    5 апреля 2025, 16:33 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о неадекватности фон дер Ляйен из-за заявлений о поддержке Украины

    Бывший аналитик ЦРУ заявил о неадекватности фон дер Ляйен из-за заявлений о поддержке Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн подверг критике заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, назвав ее слова неадекватными.

    Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил резкое несогласие с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    В эфире YouTube-канала Judging Freedom он сказал: «Она бредит. Французы и британцы такие же. Они живут в другом мире». Это заявление Макговерна было сделано в ответ на слова фон дер Ляйен о необходимости совместного укрепления обороны ЕС и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на повышенные пошлины США. Сообщалось, что фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы. Также Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен якобы назвала его идиотом.

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    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

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