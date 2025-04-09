Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

По какому поводу разгорится у нас очередная «общественная дискуссия» с легким оттенком мордобития, предсказать бывает совершенно невозможно. Одной из последних удивительных причин таких дискуссий стал рекорд НХЛ, который побил Александр Овечкин. Он, как всем уже известно, забросил 895-ю шайбу в регулярных играх Национальной хоккейной лиги и переплюнул казавшийся вечным рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

Казалось бы, абсолютно бесспорный повод погордиться соотечественником и порадоваться за него. Большая часть тех, кто не прошел мимо этого знаменательного в мировом хоккее события, так и делают. Люди искренне рады за русского парня, ставшего самым известным на этот момент хоккеистом планеты. Причем не просто русского парня, а подчеркивающего то, что он русский, и никогда, даже в ущерб себе, от Родины не отказывавшегося.

Так ведь нет, и тут нашлись люди, которые принялись, толкаясь локтями, оповещать окружающих, что радоваться нечему. Мол, никакого отношения Ови к России не имеет, американец он, играет за американцев и вообще на его налоги Байден «Хаймарсы» купил и отдал украинцам. И ладно бы одни сетевые балаболы эту чушь несли. Но нет, в хейтерство вписались и некоторые «уважаемые люди», вроде депутатов и бывших чиновников довольно высокого ранга. В лучшем случае с текстом типа: «Мне это не интересно». (Но тот, кому что-то не интересно, не заявляет в своей программной речи, что ему это не интересно. Сам факт такого заявления просто кричит, что его это очень серьезно волнует).

Но, может быть, мы чего-то не понимаем, а эти люди правы? И нам, действительно, нечему радоваться и нечем гордиться?

Для начала надо понять, что такое НХЛ и почему это вершина хоккейного мира. Эта лига изначально формировалась по клубному принципу, а не по формату открытых лиг с чемпионатами и сборными, как это было с европейским и советским хоккеем. Европейские клубы и сборные и НХЛ жили в двух мало сообщающихся сосудах. Даже на чемпионаты мира Северная Америка отправляла какие-то студенческие команды, тем самым серьезно обесценивая мировое первенство. Потому что в НХЛ играли профессионалы. Они работали на контрактах и для них не просто главное, а единственное мерило – успех клуба. Все остальное – побоку. Результат там добывался любой ценой. Поэтому там и вырастали сильные хоккеисты. А на мировые первенства и Олимпиады американцы отправляли перспективных студентов, чтобы те «потренировались на кошках» и показали, достойны ли они играть в Лиге.

Но вечно это продолжаться не могло, миры не могли не начать взаимодействовать. И, когда это взаимопроникновение началось, неожиданно выяснилось, что «еврохоккей» не так уж прост. И тут есть игроки, которые энхаэловским звездам еще фору дадут.

Но вот сама система игр в НХЛ оказалась гораздо более приспособленной для выяснения того, кто на самом деле круче всех. Совершенно предсказуемо сильные игроки Европы потянулись в Америку, а не наоборот. И деньги тут не единственный аргумент, хотя и очень весомый.

Главная цель настоящего спортсмена – стать не просто лучшим, а лучшим из лучших. Победить на чемпионате мира лучших европейских конкурентов – это почетно. Но пока ты знаешь, что за океаном играют другие люди, для которых хоккей не игра, а профессия – ты спать спокойно не можешь. В НХЛ играют не лучшие хоккеисты Америки, а лучшие хоккеисты в Америке. Казалось бы, разница в одной букве, но она переворачивает все. Ты выступаешь за Клуб. Именно так – с большой буквы. А откуда ты родом – всем всё равно.

Ситуация с футболом хоть и кажется схожей, но, на самом деле, сильно отличается. Да, в испанских и английских клубах полно иностранцев, а во Франции найти в топ-командах француза и вовсе дело непростое. И никто в Бразилии или Аргентине не предъявляет Месси или Винисиусу претензии, что они играют за океаном. Там ими гордятся. Но футболом рулят международные организации вроде ФИФА или УЕФА.

НХЛ же закапсулирована, там сначала интересы Лиги, а потом все остальное. В этих условиях выживают не просто бойцы, а супер-бойцы. И наш Саша Овечкин стал лучшим из лучших в лучшей Лиге. Он стал лучшим хоккеистом не в США. Он стал лучшим на планете за всю историю существования хоккея.

Но мало ли русскоговорящих спортсменов, которые вовсе не наши и давно присягнули чужому флагу? Такие есть. Но не в этом случае. Никогда, ни единым словом или поступком, Овечкин не дал повода усомниться в том, что он русский и родиной не торгует. Считает позором выступления под нейтральным флагом и всегда приезжал в сборную по первому зову. А это, между прочим, в НХЛ очень непросто. Вырваться на Чемпионат, когда в НХЛ идет стадия плей-офф – настоящий подвиг.

Овечкин стоял у истоков создания общественной организации «Команда Путина» в 2017 году, когда поддерживать Путина на Западе было уже опасно с медийной точки зрения. Говорите, для энхаэловца главное – деньги? Но поддержка России после начала СВО стоила Ови очень серьезных контрактов с рекламодателями. Это его не остановило. «Я русский, а Путин – мой президент», – отрезал Овечкин, когда очередной журналист достал его требованиями определиться, с кем он. Его дети учатся в русской школе и говорят на русском языке. Через год, после окончания контракта, он собирается вернуться в Россию и уже строит тут «небольшой дом».

В Советском Союзе о спортсменах говорили – послы мира. Овечкин – тот самый посол мира. Он представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

В репортаже после того матча, где Овечкин взошел на пьедестал рекордсмена, американские болельщики размахивали триколорами и кричали про великую Россию. Овечкин – это наша медиабомба сокрушительной силы. Он настоящая икона для американских болельщиков. И он – русский. Очень сложно ненавидеть того, кого уважаешь, правда?

После игры не только Путин поздравил его с победой. В «подтрибунку», «воспользовавшись служебным положением», пробрался глава ФБР Кэш Патель. А Путин с Трампом по телефону обсуждают хоккей. Так что Овечкин не просто посол мира, он его проводник.

Сейчас, когда наш спорт блокирован на своей территории, такие грандиозные победы показывают всему миру, что любые спортивные достижения в отсутствие российских спортсменов девальвируются до уровня «чемпионата лесопилки». Нельзя стать лучшим из лучших, когда часть лучших просто лишена возможности участвовать в соревнованиях. Но ведь и ты лишен возможности узнать, ты лучше или они. Для спортсменов это очень болезненно.

«А что полезного он сделал для спорта России?», – патетически восклицают некоторые люди, которым «не интересно». Ну, кроме того, что помогает юным спортсменам и закупает хоккейную экипировку для пацанов из детских домов. Действенность личного примера – великая вещь. В школы фигурного катания выстраивалась очередь после победного шествия наших фигуристок. «Хочу быть, как Дзюба и Акинфеев», – шмыгали мальчишки в дверях футбольных секций после Чемпионата мира-2018. Взрыв интереса к хоккею после нынешнего ошеломляющего достижения Овечкина гарантирован.

И если кто-то из этих мальчишек когда-то сможет повторить достижение московского пацана Сани Овечкина, ставшего лучшим хоккеистом планеты – значит, все было не зря. Даже если его будут чествовать в НХЛ. Если, конечно, к тому времени звезды хоккея Европы и Северной Америки не потянутся играть в КХЛ. Ведь Овечкин собирается вернуться.