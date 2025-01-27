Британские ВМС перепутали кита с российскими беспилотниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС Великобритании приняли кита за российские беспилотные подводные устройства, передает ТАСС со ссылкой на статью в газете The Sun.

Инцидент произошел во Внутреннем зунде, который разделяет остров Разей и полуостров Эпплкросс на северо-западе Шотландии. Военное командование сперва предположило, что Россия могла сбросить устройство для прослушивания на морское дно, где проводятся испытания британского подводного оружия и сенсоров.

Однако позднее выяснилось, что источник странных звуков, которые зафиксировали королевские ВМС, был вовсе не антропогенным. Представитель ВМС Великобритании сообщил, что после анализа звуков было установлено, что их происхождение связано с морским млекопитающим, а именно китом.

Таблоид The Sun утверждает, что за 55 лет существования этого полигона антропогенные источники звуков ранее ни разу не были зарегистрированы, что добавляет интереса к данному инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, передача Военно-морскому флоту России исследовательской подводной лодки «Белгород» может ознаменовать начало «холодной войны под водой» и «подводных кошек-мышек» с ВМС США и Королевскими ВМФ Великобритании. В январе подлодку России обвинили в «контакте» с эхолокатором фрегата Британии. В декабре 2020 года сообщалось, что по меньшей мере девять российских кораблей были замечены ВМС Великобритании рядом с территориальными водами королевства.