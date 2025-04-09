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    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
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    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    9 апреля 2025, 14:23 • Новости дня

    Центробанк Китая призвал госбанки сократить покупку долларов ради юаня

    Центробанк КНР призвал госбанки уменьшить закупки долларов для стабилизации юаня

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный банк Китая попросил государственные банки сократить закупки долларов, чтобы поддержать стабильность юаня на фоне давления из-за американских тарифов.

    Народный банк Китая обратился к государственным финансовым организациям с просьбой сократить закупки долларов США для стабилизации курса юаня, который испытывает давление из-за введенных Вашингтоном тарифов, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Аналитики считают, что резкое обесценивание юаня может создать угрозу для финансовой стабильности Китая, поэтому Центробанк КНР предпринимает шаги для поддержания курса на приемлемом уровне.

    «Крупным банкам также было приказано усилить контроль при выполнении заказов на покупку долларов своих клиентов», – сказал один из источников агентства.

    По словам других источников, крупные государственные банки КНР были замечены в агрессивной продаже долларов и покупке юаней в среду.

    Китайский юань потерял около 1,3% в этом месяце и в среду последний раз был на уровне 7,35 за доллар.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп, который уже хвастается успехами своей тарифной политики, утверждая, что страны мира целуют ему задницу ради торговых соглашений с США.

    Днем ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

    8 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины

    Daily Mail: Подозреваемый в покушении на Трампа пытался купить ракетную установку на Украине

    Покушавшийся на Трампа хотел сбить его самолет «Стингером» с Украины
    @ Martin County Sheriffs Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление Министерства юстиции Южного округа Флориды.

    В заявлении говорится, что Рут обменивался сообщениями с человеком, которого он считал украинцем, обладающим доступом к военному вооружению, используя зашифрованное приложение для обмена сообщениями, пишет Daily Mail.

    В переписке, изложенной в заявлении, Рут просил: «Отправь мне РПГ [гранатомет] или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] нехорош для Украины». Он также заявлял: «Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не смог победить на выборах».

    Прокуроры считают, что это общение, включая обсуждение цены и отправки оружия, является дополнительным доказательством намерения Рута совершить покушение на Трампа. Он также отправлял собеседнику фотографию с изображением самолета Трампа и комментарием: «Самолет Трампа, он на него садится и сходит ежедневно».

    В июле 2024 года, во время неудавшегося покушения, Рут прокомментировал: «Жаль».

    В сентябре прошлого года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы. ФБР сообщило, что инцидент со стрельбой у гольф-клуба во Флориде, вероятно, является результатом попытки покушения на Трампа.

    Издание New York Post писало, что подозреваемый – Райан Уэсли Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

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    9 апреля 2025, 12:41 • Новости дня
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    Трамп: Страны мира целуют мне задницу ради торговых соглашений
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран готовы на все ради торговых соглашений с США, чтобы избежать экономических санкций, пишет Politico.

    Трамп заявил, что мировые лидеры готовы на все ради заключения торговых соглашений с Америкой, передает Politico.

    «Я говорю вам, эти страны звонят нам, целуя мне задницу ("I am telling you, these countries are calling us up, kissing my ass")», – сказал Трамп во время выступления на ужине Национального республиканского комитета в Вашингтоне.

    Он изобразил, как иностранные лидеры умоляют его о сделке: «Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно, сэр».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал главную цель тарифов Трампа

    Бессент: Конечная цель тарифов Трампа – вернуть рабочие места в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минфина США Скотт Бессент уверен, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.

    Бессент при обсуждении последствий новых масштабных тарифов американского президента Дональда Трампа заявил, что финальная цель тарифной политики – вернуть рабочие места в США.

    «Если мы установим тарифный потолок, конечной целью будет возвращение рабочих мест в США. Но в то же время мы будем взимать значительные пошлины», – сказал Бессент в интервью CNBC.

    Он добавил, что переговоры по тарифам являются результатом многочисленных звонков из других стран, а не резкого падения финансовых рынков. В Белом доме, в частности, корреспонденту ABC News сообщили, что на этой неделе тарифный вопрос прибудет решать представитель Вьетнама, а также японские коллеги «хотели бы покончить со всем этим».

    Бессент убежден, что в случае успеха тарифы «растают, как кубик льда», и доходы будут поступать в казну по мере строительства производственных мощностей в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию рынков на введенные им пошлины, заявив, что иногда для исправления ситуации требуется принимать «лекарства», а его меры носят оздоравливающий характер.

    Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» президента США Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, основное падение произошло в США.

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    9 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа

    Медведев предложил Трампу покарать «истинных организаторов покушения»

    Медведев указал на «истинных» заказчиков покушения на Трампа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента, которые, по его словам, сидят на Банковой в Киеве (место расположения администрации президента Украины).

    Медведев в своем Telegram-канале обратился к Дональду Трампу.

    Медведев назвал позором для США ситуацию, когда Вашингтон тратит на поддержку Киева сотни миллиардов долларов, а оружие, «купленное у бандеровцев, используется для попыток убить американского президента». Он призвал Трампа вмешаться.

    «Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?» – написал Медведев.

    Ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

    Сын Трампа сообщил, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке приобретения ракетной установки на Украине.

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    9 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день

    Трамп заявил о доходах США в 2 млрд долларов в день от пошлин

    Трамп: США получают от новых пошлин 2 млрд долларов в день
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    США ежедневно получают почти 2 млрд долларов благодаря введению зеркальных пошлин на торговых партнеров, что создало устойчивое экономическое положение страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что ежедневно страна получает почти 2 млрд долларов благодаря зеркальным пошлинам, передают «Ведомости».

    Глава Белого дома также отметил, что такие доходы создают стабильное и уверенное экономическое положение. По его словам, средства поступают в ранее невиданных объемах. Это привлекает внимание многих стран, которые стремятся заключить торговые сделки с Вашингтоном.

    Он уточнил, что после введения тарифов более 70 стран выразили интерес к переговорам с его администрацией.

    Напомним, глава Белого дома объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. В черный список не вошли Россия и Белоруссия.

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа.

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    9 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»

    Американист Дробницкий: Расследование попытки купить на Украине «Стингер» для покушения на Трампа не доведут до конца

    Дробницкий: Трамп не готов к расследованию истории с украинским «Стингером»
    @ Martin County Sheriff's Office/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Вашингтоне могут инициировать расследование из-за того, что покушавшийся на Дональда Трампа Райан Рут хотел купить установку «Стингер» на Украине. Но евроатлантическое лобби будет покрывать офис Зеленского, а в США разбирательство приведет к тем силам, с которыми Белый дом пока не готов воевать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Белый дом и так крайне негативно относится к украинской власти. И ситуация не станет хуже даже если на пуле, которой хотели убить Дональда Трампа, окажется личная подпись Зеленского», – иронично заметил американист Дмитрий Дробнцкий.

    «Но вопрос в том, сможет ли Трамп открыто отвергнуть так называемое американское «глубинное государство» и Евроатлантику вместе с Украиной, или нет. Пока у него это получается не очень хорошо. В этом смысле введение тарифов становится первой проверкой готовности сторон к дальнейшей эскалации», – спрогнозировал собеседник.

    «Если же говорить об истории со «Стингером», то я вижу два сценария. Первый: Трамп давит на Евросоюз и Киев, чтоб те запустили расследование. Все закончится предельно просто: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генпрокурор Украины Алексей Хоменко сделают громкие заявления, но разбирательство вестись не будет. К тому же, они всегда могут все свалить на «российскую дезинформацию», – продолжил спикер.

    «Второй вариант: расследование инициируется в США на уровне Конгресса, ЦРУ и других спецслужб. Разбирательство приведет к тому, что Белому дому придется объявить врагами Америки НАТО, другие евроатлантические структуры, Украину и немалую часть американского истеблишмента, близкого, в том числе, к предыдущему президенту Джо Байдену. Я не вижу готовности Трампа к такому шагу», – признался аналитик.

    Оба варианта, по словам эксперта, весьма вероятны, но они не будут доведены до конца. «В этой связи заявление Трампа-младшего – маркер того, что у президента США есть инструменты давления на евроатлантическое лобби, в которое входит Украина, но пока нет возможности их использовать», – подчеркнул политолог.

    В целом, американский истеблишмент обладает серьезным административно-медийным ресурсом, напомнил он. «После ссоры в Овальном кабинете не меньше половины американских СМИ назвали Трампа предателем демократии, а Зеленского подлинным лидером свободного мира», – заключил Дробницкий.

    Ранее Министерство юстиции Южного округа Флориды сообщило, что 58-летний американец Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку «Стингер» на Украине всего за месяц до ареста по подозрению в заговоре с целью убийства президента США Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    Прокуроры утверждают, что в августе 2024 года Рут общался через зашифрованный мессенджер с тем, кого он считал украинцем, имеющим доступ к оружию. «Пришлите мне РПГ или «Стингер», и я посмотрю, что мы можем сделать... [Трамп] – это плохо для Украины», – писал он, добавив, что сделает все, чтобы не допустить победы республиканца на выборах.

    Он также утверждал, что на фронте пропажу оружия «не заметят». По словам прокуроров, Рут прислал собеседнику фотографию самолета Трампа и написал: «Он садится каждый день». Известно также, что Рут посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ.

    Дональд Трамп-младший в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), напомнил о неблагодарности офиса Зеленского в отношении США, но назвал куда более серьезным сокрытие Киевом информации о том, что «социопат пытался купить оружие» на Украине, чтобы убить его отца.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале призвал «покарать истинных заказчиков покушения на Трампа. «США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор!», – написал он.

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    8 апреля 2025, 19:33 • Новости дня
    Трамп обеднел на 500 млн долларов из-за своих же пошлин

    Forbes: Состояние Трампа снизилось на 500 млн долларов из-за пошлин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Cостояние президента США Дональда Трампа сократилось примерно на 500 млн долларов после введения им «взаимных» импортных пошлин, пишет Forbes.

    Как сообщает Forbes, на 2 апреля состояние Трампа оценивалось в 4,7 млрд долларов, но менее чем через неделю оно уменьшилось до 4,2 млрд. Наибольшие потери пришлись на компанию Trump Media and Technology Group: из-за падения стоимости акций на 5% Трамп потерял около 170 млн долларов.

    Также снизилась стоимость портфеля недвижимости президента США, которая составила 570 млн долларов вместо прежних 660 млн. Потери затронули и гольф-активы Трампа, так как множество товаров для профессионалов импортируется из-за границы, что также отразилось на доходах.

    Напомним, Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность, что тарифы стали отличной переговорной стратегией страны, одна из задач которой – улучшить ситуацию с рабочими местами.

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    8 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    Сын Трампа указал, что Киев не предупредил США о попытке Рута купить «Стингер»

    Трамп-младший обвинил Киев в сокрытии от США информации о попытке Рута купить РПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не проинформировал Вашингтон о том, что Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на нынешнего президента США Дональда Трампа, пытался приобрести ракетную установку на Украине, сообщил сын американского лидера Дональд Трамп-младший.

    Трамп-младший отметил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Украина так и не сказала спасибо за все, что Соединенные Штаты сделали» для нее. Кроме того, по его словам, украинцы «не сказали» США и о попытке «этого социопата купить у них оружие» для покушения на Трампа. «Интересно, почему?» – заявил Трамп-младший, отметив, что история со «Стингером» – «куда более крупная проблема».

    Напомним, СМИ сообщили, что Рут пытался приобрести «РПГ или «Стингер» у предполагаемого украинского посредника. Рут, который посещал Украину и заявлял о желании участвовать в боях против России на стороне ВСУ, осенью пытался убить Трампа.

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    8 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    @ Gerry Angus/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.

    «Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Гретцки признался, что его русский дедушка был бы рад узнать о том, что достижение внука превзошел Овечкин. Мировые СМИ отметили, что Овечкин «совершил невозможное», став абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил хоккеиста.

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    9 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Страны Азии пообещали закупить больше СПГ из США для снижения пошлин
    Bloomberg: Страны Азии пообещали закупить больше СПГ из США для снижения пошлин
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Азиатские страны, такие как Южная Корея и Индонезия, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде получить облегчение от «взаимных» тарифов президента США Дональда Трампа, отмечает Bloomberg.

    Азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, начали активно подписывать контракты на закупку сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, передает Bloomberg.

    Такое решение обусловлено желанием снизить торговые излишки и смягчить тарифное давление, введенное администрацией Дональда Трампа.

    Индонезийский президент Прабово Субианто заявил о намерении увеличить закупки американских товаров, включая СПГ, в то время как Таиланд также рассматривает возможность увеличения импорта. Дональд Трамп обсудил «крупномасштабные» закупки американского СПГ с временным лидером Южной Кореи Хан Доксу.

    Япония, Южная Корея и Тайвань выразили интерес к инвестициям в проект экспорта СПГ на Аляске стоимостью 44 млрд долларов, который поддерживается Трампом. Каскад глобальных тарифов, введенных на прошлой неделе, серьезно ударил по азиатским экономикам, и СПГ стал естественным выбором для облегчения их положения.

    Азия, как крупнейший потребитель, ожидает роста спроса на СПГ, поскольку экономики развиваются, а внутреннее производство стагнирует.

    Напомним, США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

    Трамп заявлял, что введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения и выразил уверенность в его достижении.

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    9 апреля 2025, 04:26 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая заключить сделку с США

    Tекст: Антон Антонов

    США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что страны «не хотят направленных против них тарифов». «Все очень просто: мы заключаем сделки, а люди платят по тарифам. Страны прямо сейчас платят по тарифам – Китай платит 104%», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что «104% – это звучит смешно». Однако, как заявил президент США, сам Китай взимает за многие американские товары 100% и даже 125%. По его словам, раньше многие государства «обдирали» США «направо и налево», сейчас же пришла очередь США «обдирать их».

    Трамп также отметил, что Китай манипулирует своей валютой, чтобы уменьшить эффект от американских пошлин. По его словам, Пекин делает это для смягчения последствий введенных тарифов. «Они хотят заключить (сделку). Они действительно хотят. Они хотят заключить сделку. Они просто не знают, как это начать, потому что они гордые люди», – полагает глава государства.

    Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп заявил, что крупнейшему тайваньскому производителю полупроводников TSMC придется платить 100% налогов, если компания не построит завод в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

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    9 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о готовности Трампа проявить «щедрость» к Китаю

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться, заявила представитель Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент хотел, чтобы я сообщила, что если Китай выйдет на связь для заключения сделки, он будет невероятно щедр», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Она отметила, что президент США будет принимать решения, исходя из интересов страны. Левитт добавила, что, по мнению Трампа, Китай стремится к заключению сделки, но не знает, как к этому подступиться. Она подчеркнула, что Пекин сделал ошибку, введя ответные меры: «Если Америку ударить, она ударит сильнее».

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Китай представляет собой дестабилизирующую силу в мировой торговле, передает ТАСС.

    В свою очередь, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин призывает США отказаться от угроз и экономического запугивания. Он сказал, что контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин Штатами будут продолжаться «до конца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин, в том числе на китайские товары. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Из-за неснятых ответных мер США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104%.

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    9 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Трамп сохранил пошлины для Китая до заключения торговой сделки

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения и выразил уверенность в его достижении, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, введенные дополнительные 104-процентные пошлины на китайские товары останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном, передает ТАСС.

    На ужине Национального республиканского комитета Конгресса Трамп выразил уверенность в том, что Китай в конечном итоге соглашается на сделку, так как это в его интересах.

    По данным NBC News, Китай был вторым по величине источником импорта для США в 2024 году, предоставив товары на сумму 439 млрд долларов, в то время как Штаты экспортировали в Китай товаров на 144 млрд долларов. Ожидается, что взаимные тарифы могут нанести ущерб промышленности и привести к увольнениям.

    Напомним, США ввели пошлины в 104% на китайские товары, пошлины останутся в силе, пока Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном, заявил президент США. Белый дом заявил, что Трамп намерен проявить щедрость в переговорах с Китаем по пошлинам, если Пекин изъявит желание договориться.

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    9 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Захарова шуточным роликом прокомментировала рост ответных тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    В своем Telegram-канале Захарова разместила шуточный видеоролик, в котором собраны фрагменты речи ведущих американских аукционов. Так она отреагировала на ответные тарифы США.

    Она отметила, что «за сутки американские и ответные тарифы еще подросли».

    «Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран – шок», – написала Захарова.

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за ответных мер Китая, которые не были сняты.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    9 апреля 2025, 08:41 • Новости дня
    Politico: ЕС хотят ввести пошлины против электората Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз рассматривает введение пошлин до 25% на экспорт США в 2024 году, чтобы повлиять на республиканские штаты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

    По данным издания, Евросоюз может ввести ответные пошлины против США, передает РИА «Новости».

    Пошлины могут достигать 25% и затронут широкий спектр товаров, включая сельскохозяйственные и промышленные продукты, такие как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий.

    Эти меры направлены на то, чтобы ударить по республиканским штатам, которые сильно зависят от экспорта в Европу, и могут затронуть экспорт на сумму 13,5 млрд долларов.

    По данным Politico, под новые пошлины могут попасть товары из Луизианы, Мичигана, Флориды, Канзаса и Небраски, включая соевые бобы, мясо домашних птиц, автомобили и сигареты.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

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