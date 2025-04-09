Центробанк Китая призвал госбанки сократить покупку долларов ради юаня

Центробанк КНР призвал госбанки уменьшить закупки долларов для стабилизации юаня

Tекст: Ирма Каплан

Народный банк Китая обратился к государственным финансовым организациям с просьбой сократить закупки долларов США для стабилизации курса юаня, который испытывает давление из-за введенных Вашингтоном тарифов, передает Reuters со ссылкой на источники.

Аналитики считают, что резкое обесценивание юаня может создать угрозу для финансовой стабильности Китая, поэтому Центробанк КНР предпринимает шаги для поддержания курса на приемлемом уровне.

«Крупным банкам также было приказано усилить контроль при выполнении заказов на покупку долларов своих клиентов», – сказал один из источников агентства.

По словам других источников, крупные государственные банки КНР были замечены в агрессивной продаже долларов и покупке юаней в среду.

Китайский юань потерял около 1,3% в этом месяце и в среду последний раз был на уровне 7,35 за доллар.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп, который уже хвастается успехами своей тарифной политики, утверждая, что страны мира целуют ему задницу ради торговых соглашений с США.

Днем ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.