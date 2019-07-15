Чем занимается ЦНИИмаш, сотрудников которого обвинили в госизмене?

Если кратко – космическими исследованиями и разработками. «Союз», «Мир», «Буран» – все это дело рук ученых этого института.

В начале июля арестовали уже третьего за последние два года сотрудника Центрального НИИ машиностроения. Старший научный сотрудник института Сергей Мещеряков проходит по делу о госизмене, возбужденному в 2018 году против его коллеги по НИИ Виктора Кудрявцева, которого обвиняют, по данным СМИ, в передаче данных о гиперзвуковых технологиях в ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» спецслужбам стран НАТО.

Как же вышло, что ученого, занимавшегося защитой Земли от астероидов (Мещерякова) обвиняют в госизмене наряду с сотрудником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (Кудрявцев) – что они могли знать о новейших ракетных системах? И чем вообще занимается ЦНИИмаш?

В первую очередь космосом и всем, что с ним связано. Институт – головное предприятие Роскосмоса, именно ему подчиняется Центр управления полетами, а именно он отвечает за все запуски ракет-носителей, за функционирование российского сегмента МКС.

Основан институт был в 1946 году, именно в нем главным конструктором работал Сергей Королев. Так что если упростить, то можно сказать, что все главные успехи отечественной космонавтики стали возможны в том числе благодаря работе сотрудников института.

Сейчас одно из ключевых направлений в его работе – научно-исследовательская деятельность, ракеты и другую стратегическую технику создают уже различные корпорации, в ЦНИИмаш не входящие.

Схема примерно такова: сначала в институте пытаются обосновать идею создания той или иной ракеты или космического аппарата, затем проектируют его, испытывают экспериментальные образцы, а уже затем работают параллельно с исполнителями – то есть контролируют процесс создания, а затем совместно проводят испытания.

Более подробно о задачах института говорится в статье его бывшего директора Николая Анфимова:

- системные и проектно-поисковые исследования с целью обоснования перспектив развития космической техники, в том числе в интересах изучения космического пространства;

- создание проектных материалов для фундаментальных космических исследований, где ожидаются наиболее существенные результаты;

- разработка и испытание научной аппаратуры;

- научно-техническое сопровождение разработки и создания ракетно-космических комплексов в специализированных организациях (РКК "Энергия", НПО им. С.А. Лавочкина, ЦСКБ и др.).

Анфимов также акцентирует внимание на том, что сейчас главная задача ЦНИИмаш – обоснование перспектив развития ракетно-космической техники. То есть большое число исследований, согласно этой логике, посвящено в первую очередь разработке новых подходов и генерации новых идей, а также объяснению их актуальности.

О том, насколько широко поле космической работы ЦНИИмаш, могут рассказать заголовки научных статей сотрудников института: «Подходы по оценке влияния внешних и внутренних факторов на конкурентоспособность продукции ракетно-космической промышленности»; «Использование метода удельных показателей при прогнозировании стоимости изготовления спутников связи»; «Актуальные вопросы методологии построения и развития архитектуры перспективной системы космической связи и навигации»; «Выбор структуры орбитальной группировки перспективной системы ГЛОНАСС», – ГЛОНАСС тоже, кстати, курирует ЦНИИмаш.

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Об исследованиях, касающихся современных российских систем вооружения, данных, конечно, гораздо меньше, никаких научных работ на тему, например, тех же «Авангардов» или «Кинжалов» найти не получится. Ни слова нет о военных разработках и на сайте института в разделе «история». Но о них писал в своих мемуарах бывший директор НИИ Юрий Мозжорин, возглавлявший институт в 1961-1990 годах. Исследования по использованию баллистических ракет в ЦНИИмаш, по его словам, начались еще в 60-е годы прошлого века.

«В отделе ракетных комплексов №18 были образованы новые и усилены для этой цели соответствующие старые подразделения, которые занимались исследованием боевых операций с применением стратегического ракетного оружия, проектными проработками различных типов баллистических ракет, оценкой боевой эффективности ракетного вооружения, определением тенденций развития ракетных сил и средств противоракетной обороны вероятного противника, а также стратегической экономикой, баллистикой и расчетами», – писал Мозжорин.

Сотрудники института при этом занимались как изучением перспектив новых ракет, так и их проектировкой, а также способами хранения и применения: «Эти подразделения не подменяли деятельности соответствующих специализированных НИИ и КБ отрасли, а занимались исследованием технических параметров и конструктивных решений ракетного комплекса, оптимальных с точки зрения решения им целевой задачи в целом с учетом критерия "эффективность - стоимость"». Так что военные разработки совсем институту не чужды.

Если же обобщать, выходит, что ЦНИИмаш – это в первую очередь идеи, их научное обоснование и исследовательское сопровождение – и в космосе, и в ракетостроении. При этом зарплаты ученых в институте, несмотря на всю серьезность исследований, невысоки, если верить отзывам сотрудников. Помимо оклада в 30-35 тысяч рублей, жалуются в основном на некомпетентное начальство, коррупцию и даже на негорящие по вечерам на территории фонари. Впрочем, сейчас ситуация, видимо, не так плоха, как была в начале нулевых, когда финансирование ЦНИИмаш уменьшили в 30 раз.