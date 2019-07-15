Третий фигурант дела о госизмене занимался защитой Земли от астероидов

Сотрудник ЦНИИМаш Сергей Мещеряков, третий подозреваемый в госизмене, работал над проектом, связанным с защитой Земли от астероидов, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Было три гранта примерно в одно и то же время от Евросоюза: один – про гиперзвуковые аппараты, по которому работали отец (Виктор Кудрявцев –ИФ) и Ковалев (Роман Ковалев, ученик Кудрявцева, также обвиненный в госизмене), и было еще два – по полетам на Марс и по защите Земли от астероидов», – передает «Интерфакс» слова источника.

Он добавил, что проект, головной организацией в котором выступал Немецкий аэрокосмический центр, существовал с 2012 по 2015 год.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы поместил Сергея Мещерякова под домашний арест до 3 сентября, сообщает РБК.

Ранее суд арестовал начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене.

Кроме того, с июля прошлого года под арестом находится и 75-летний сотрудник ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев, который обвиняется в передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики.

Напомним, ранее в понедельник, 15 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, который проходит подозреваемым по делу о государственной измене.