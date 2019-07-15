Обвиняемого в госизмене ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова, который проходит подозреваемым по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

Мещеряков арестован до 3 сентября, сообщила ТАСС представитель суда.

По данным сайта ЦНИИМаш, Мещеряков является старшим научным сотрудником.

Ранее суд арестовал начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене.

Кроме того, с июля прошлого года под арестом находится и 75-летний сотрудник ЦНИИМаш Виктор Кудрявцев, который обвиняется в передаче секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики.