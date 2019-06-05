Арестован обвиняемый в госизмене ученый ЦНИИмаш Роман Ковалев

Арестован начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роман Ковалев.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалева Романа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК («Государственная измена»), на два месяца, то есть до 5 августа», – сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, передает ТАСС.

Напомним, Ковалев – кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов МФТИ. Специализируется на газодинамике и дистанционном зондировании Земли.

Ранее был арестован другой сотрудник ЦНИИмаш – Виктор Кудрявцев, его также подозревают в госизмене.

Следствие полагает, что он передавал за рубеж данные о гиперзвуковых технологиях.