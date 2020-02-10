США пожаловались на сближение российских спутников с американским

Вашингтон обеспокоен произошедшим недавно сближением спутников России и США, заявил глава командования американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд.

По американской версии, в январе спутники, получившие обозначения «Космос 2542» и «Космос 2543», оказались рядом с USA-245 (KH-11), входящим в разведывательную систему Keyhole/CHRYSTAL. Американский спутник может наблюдать за поверхностью всей планеты, передает ТАСС со ссылкой на Time.

Сближение спутников в США сочли «необычным и вызывающим озабоченность», Вашингтон заявил о возможности возникновения «опасной ситуации». Для Реймонда «совершенно очевидно, что Россия создает для себя возможности», позволяющие «использовать в своих интересах тот факт», что США «полагаются на космические системы для обеспечения американских интересов».

Свою обеспокоенность США выразили по дипломатическим каналам.

Time пишет, что прежде военные США не сообщали публично о непосредственных угрозах конкретным спутникам со стороны противника. Издание считает, что Россия может получать высококачественные изображения американского спутника во время выполнения им задач по разведке в глубине территории.

В Time также высказывается предположение, что орбиты российских спутников дают этим аппаратам возможность определить, за какими объектами наблюдает спутник США.

Подчеркивается, что Россия не нарушала каких-либо соглашений, так как в данной сфере соглашения не выработаны.

Напомним, глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что западным странам грозит опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты.

Издание MIT Technology Review заявляло, что странные маневры, которые совершил российский спутник «Космос 2542», свидетельствуют о том, что он следит за американским спутником-шпионом.

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