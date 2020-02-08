Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западным странам грозит опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников проводят маневры российские и китайские космические аппараты, заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата.

Ланата заявил в интервью газете Washington Examiner, что НАТО может предположить «множество разных способов и видов агрессии в космосе», и «конечно, это угроза для наших союзников», передает РИА «Новости».

Указывается, что Россия якобы запустила небольшой спутник, который «наблюдает за американским разведывательным аппаратом».

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», – подчеркнул генерал.

Он отметил, что Западу придется самостоятельно «реагировать на угрозы», так как у НАТО «не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов».

Ранее издание MIT Technology Review сообщило, что странные маневры, которые совершил российский спутник «Космос 2542», свидетельствуют о том, что он следит за американским спутником-шпионом.

В апреле 2019 года сообщалось, что провалились попытки США тайно шпионить за российскими спутниками в тени Земли.

В январе стало известно, что специалисты компании «Российские космические системы» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от наблюдения зарубежных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций.