Попытки США тайно шпионить за российскими спутниками в тени Земли провалились

Американские военные спутники-шпионы GSSAP в тени Земли многократно приближались к российским и китайским космическим аппаратам на близкое расстояние, сообщается в отчете американского фонда «За безопасный мир» (Secure World Foundation) о мировых системах противокосмической обороны.

Согласно отчету, спутники GSSAP неоднократно приближались к американским, российским и китайским военным космическим аппаратам, а также к коммерческим спутникам, построенным Китаем для других стран, передает РИА «Новости».

В частности, в документе указывается, что спутники GSSAP приближались к российским гражданским космическим аппаратам на расстояние от 10 до 15 километров, в том числе «Экспресс-АМ8» (в июле 2017 года) и «Луч» (в сентябре 2017 года).

Кроме того, спутники-шпионы GSSAP подлетали к российским военным космическим аппаратам «Благовест» (в октябре 2017 года), «Радуга-1М» номер 3 (в ноябре 2017 года) и «Радуга-1М» номер 2 (в мае 2018 года).

Спутники GSSAP также сближались с китайским военным спутником TJS-1 в сентябре 2016 года, а также с пакистанским аппаратом Paksat-1R и нигерийским Nigcomsat-1R, изготовленными в Китае, – в сентябре 2017 года.

«Хотя американские военные не предоставляют никаких публичных данных о местоположениях или маневрах спутников GSSAP, другие источники данных слежения показывают, что они (спутники) очень активны в районе геостационарной орбиты. Данные, собранные Сетью наблюдения за космическим пространством ISON, управляемой Российской академией наук, указывают, что спутники GSSAP провели сотни маневров с 2014 года и близкие подходы или операции по сближению с более чем дюжиной рабочих спутников на геостационарной орбите», – говорится в отчете.

В отчете со ссылкой на российские данные сообщается, что во время таких близких подходов один из спутников GSSAP осуществлял множество небольших маневров в течение короткого промежутка времени или совершал сближение с другим спутником, в то время как оба аппарата находились в тени Земли, что делало невозможным отслеживание этих операций наземными оптическими телескопами.

Напомним, в январе российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) выявила интенсивные маневры американских военных спутников-шпионов GSSAP, которые начали выводиться на орбиту в 2014 году.

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