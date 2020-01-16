В России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы

Специалисты компании «Российские космические системы» нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от наблюдения зарубежных спутников-шпионов, заглушив передачу данных с них с помощью наземных радиостанций, следует из сообщения предприятия.

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», - говорится в материалах на сайте РКС.

Там отметили, что речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые сбрасывают данные на наземные пункты приема.

При этом специалисты подчеркивают, что подобный способ помех может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.

Чтобы реализовать проект, авторы предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы и также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.

Как заявили авторы проекта, блокирование каналов передачи в реальном времени данных со спутников-шпионов не позволит «выявлять в реальном масштабе времени активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий».

Напомним, в апреле 2019 года попытки США тайно шпионить за российскими спутниками в тени Земли провалились.

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