МИД ответил США на обеспокоенность из-за спутника «Космос-2542»

Передвижение спутника «Космос-2542», обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, заявили в МИД России.

«Обратили внимание на недавние заявления американских официальных лиц (в том числе командующего недавно созданными космическими силами США Джона Рэймонда) в связи с якобы имевшим место «преследованием» российским космическим аппаратом «Космос-2542» американского спутника-шпиона «USA-245» (он же-КН-11)», – передает РИА «Новости» заявление МИД.

Ведомство подчеркивает, что продолжается пропагандистская кампания против России, которая призвана замаскировать деструктивные действия Вашингтона в космосе. МИД указывает, что США провоцируют гонку вооружений в космическом пространстве, превращая его в поле военного противостояния. Причиной действий США также называется желание получить финансирование на эти цели.

«Подчеркиваем: движение нашего аппарата не представляло угрозы для американского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм и принципов международного права», – заметили в МИД.

Указывается, что этот провокационный выпад «стал очередной попыткой США оправдать предпринимаемые ими самими мероприятия по размещению оружия в космосе». МИД отмечает, что Вашингтон перекладывает на других ответственность за дестабилизацию ситуации в области космической безопасности.

Сейчас, напомнили в ведомстве, нет и не может быть альтернативы российско-китайскому предложению по разработке международного юридически обязывающего инструмента, который сохранил бы космос свободным от оружия любого вида.

«Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от безответственных авантюр, чреватых крайне негативными последствиями для всего мирового сообщества, да и для самих США. Очевидно, что появление оружия в космосе идет вразрез с практикой международного сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях», – заявили в МИД России.

«Реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и очередными витками гонки вооружений», – подчеркнуло ведомство.

На прошлой неделе замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия подготовит для США информацию в ответ на сведения об опасном сближении спутников.

Глава командования американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд до этого говорил, что Вашингтон обеспокоен произошедшим сближением спутников России и США. Изначально о «подозрительных маневрах», которые якобы совершал спутник «Космос 2542», сообщили СМИ в начале февраля.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «шпионской дуэли» России и США в космосе.