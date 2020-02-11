Москва пообещала ответить на сведения о сближении российского и американского спутников

Россия подготовит для США информацию в ответ на сведения об опасном сближении спутников, сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы от диалога с американцами по этой теме не уходим. Мы действительно получили от них соответствующие сигналы, и мы на эти сигналы даем ответы после их проработки в необходимых для этого форматах у нас внутри», – передает его слова «Интерфакс».

Отмечается, что в феврале власти США по дипканалам выразили России обеспокоенность в связи с потенциально опасными маневрами российских спутников рядом с находящимся на орбите спутником-разведчиком США.

Глава командования американскими Космическими силами генерал Джон Реймонд ранее заявил, что Вашингтон обеспокоен произошедшим недавно сближением спутников России и США.

Изначально о «странных маневрах», которые якобы совершал российский спутник «Космос 2542», сообщили в начале февраля СМИ.