Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS

Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS

Tекст: Денис Тельманов

Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.

Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.

Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.