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    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 18:19 • Новости дня

    Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны Германии опровергли заявление начальника генштаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о выходе Берлина из совместного французско-немецкого проекта по созданию нового танка MGCS, пишет Reuters.

    Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.

    Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    Figaro: На протесты учащихся в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В масштабных акциях протеста, прошедших на улицах Парижа в четверг, приняли участие 24,5 тыс. человек, при этом по всей Франции на митинги вышли более 71 тыс. демонстрантов, пишет газета Figaro.

    По всей территории страны было зарегистрировано 71,5 тыс. участников протестов старшеклассников, из которых около 24,5 тыс. вышли на улицы французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro и данные МВД страны.

    Серьезных инцидентов во время масштабных демонстраций зафиксировано не было, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии в Париже.

    В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 504 человека на всей территории Франции. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 48 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов.

    Французская полиция впервые применила на акциях ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    9 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    Евкуров: Российские войска отказались от условностей при подготовке бойцов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил об отказе российских войск от условностей мирного времени для более быстрой подготовки бойцов специальной военной операции.

    Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции отказались от требований, которые мешают командирам оперативно готовить солдат, передает ТАСС.

    «Благодаря вниманию к этому министра обороны РФ, мы меняли программы несколько раз в сторону увеличения сроков подготовки, понимая, что это необходимо. А еще ушли от мирного времени в плане наставлений, курсов, требований безопасности и т. д. и перешли к реальности. Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», – заявил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной.

    На прошлой неделе он сообщил число военных с опытом спецоперации на Украине на учениях «Центр-2026». Летом Евкуров доложил о совершенствовании новаторской деятельности в войсках.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Названы возможные сроки и место проведения новой встречи «коалиции желающих»

    N-TV: Мерц предложил провести в декабре саммит «коалиции желающих» по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести в Берлине до конца года встречу лидеров стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, сообщил телеканал N-TV.

    Встреча глав государств и правительств стран, входящих в «коалицию желающих» по поддержке Украины, может состояться в Берлине в декабре, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

    По информации правительственных кругов, инициатором проведения саммита до конца года выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Ожидается, что мероприятие соберет высших руководителей государств коалиции для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава крымского парламента Владимир Константинов объяснил поддержку Украины Мерцем шкурным интересом.

    В понедельник канцлер Германии заявил о желании ускорить процесс вступления Киева в Евросоюз.

    В воскресенье Мерц анонсировал зимнее собрание «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

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    8 октября 2026, 20:34 • Новости дня
    При стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации

    Bild: Сотрудник администрации погиб при стрельбе в Баварии

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудник районной администрации в общине Бернгау в немецкой федеральной земле Бавария погиб в результате стрельбы во время проверки оружия, сообщает Bild.

    Сотрудник районной администрации был убит во время стрельбы в общине Бернгау, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По данным издания, чиновник погиб при проведении проверки оружия. Его коллега все еще остается в доме предполагаемого стрелка.

    Здание окружено многочисленными сотрудниками полиции. В операции задействованы бронеавтомобиль и полицейский вертолет. Правоохранительные органы попросили местных жителей не покидать свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция сообщила о двух пострадавших в результате стрельбы в Баварии.

    В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

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    8 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил страны

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

    Парламент Молдавии на закрытом заседании утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил Гросу, пишет ТАСС. «Была утверждена новая структура вооруженных сил. Речь идет об адаптации структуры с учетом нынешних условий. Это будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности государства Молдовы», – заявил спикер. При этом он признал, что непосредственной военной угрозы для Молдавии нет.

    Как заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, в соответствии с решением парламента будет увеличена численность вооруженных сил страны, реформирована их структура. Он отметил, что если раньше численность армии составляла более 9 тыс. человек, то со временем ее сократили до 6,5 тыс., что недостаточно для защиты страны.

    Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что заседание пришлось проводить в закрытом режиме, так как власти не хотят, чтобы страны, которые враждебно относятся к республике, знали детали обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

    Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в вербовке своих граждан. До этого сообщалось, что спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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    8 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    В зоне спецоперации ликвидировали трех украинских офицеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов Вооруженных сил Украины и капитана полиции в зоне проведения специальной военной операции.

    По информации источника ТАСС, в Харьковской области ликвидирован заместитель командира роты 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины старший лейтенант Олег Швидкий.

    На Запорожском направлении убит командир взвода беспилотников старший лейтенант Андрей Ткаченко.

    Кроме того, в Краматорске в результате точного удара дрона по автомобилю уничтожен капитан полиции Артем Ковтун.

    Также сообщается, что во Львове недавно скончался полковник Сергей Загребельный, работавший в территориальном центре комплектования. Ранее он участвовал в боевых действиях в Донбассе и руководил кафедрой бронетанковой техники в национальной академии сухопутных войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские войска ликвидировали двух офицеров ВСУ в зоне проведения спецоперации.

    Ранее в сентябре высокопоставленный командир украинской армии был уничтожен ударом по мосту в Краматорске. До этого в том же месяце ракетными ударами были убиты еще два старших офицера ВСУ.

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    8 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Польша подняла в воздух военную авиацию

    Польша подняла авиацию якобы из-за действий ВС России на Украине

    Польша подняла в воздух военную авиацию
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило о превентивном задействовании военной авиации в связи с нанесением ударов по объектам в центральной части Украины.

    Польские военные сообщили о решении превентивно поднять в воздух самолеты для защиты собственного воздушного пространства, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что такие меры приняты «в связи с нанесением Россией ударов с использованием средств воздушного нападения по целям на украинской территории».

    Усиление контроля направлено в первую очередь на обеспечение безопасности воздушного пространства в восточной части Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша подняла истребители из-за активности российской авиации.

    В прошлом месяце польские военные также сообщали о приведении самолетов в готовность на фоне действий России на Украине.

    Варшава заявила о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем.

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    9 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В Германии начали проверку по делу подозреваемого в шпионаже экс-главы разведки

    Комитет Бундестага начал проверку по делу экс-главы разведки Германии Ханнинга

    Tекст: Антон Антонов

    Контрольный комитет бундестага Германии объявил о внеплановой проверке по делу бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Августа Ханнинга, задержанного по подозрению в шпионаже, и руководителя его аппарата Манфреда Данкесрайтера.

    Комитет бундестага по контролю за спецслужбами заявил о крайней обеспокоенности подозрениями в отношении Ханнинга и Данкесрайтера и поручил своему постоянному уполномоченному провести внеплановую проверку.

    «Чтобы в кратчайшие сроки выяснить обстоятельства и поспособствовать устранению существующих структурных и организационных проблем», – говорится в пресс-релизе бундестага, сообщает РИА «Новости».

    Контрольный комитет также напомнил о своем заявлении от 10 мая 2023 года, в котором выражались опасения насчет того, что госслужащие со знаниями в сфере безопасности переходят на работу в частном секторе без предварительной проверки, причем новая работа может быть связана с их прежними обязанностями.

    Члены комитета выразили обеспокоенность и тем, что бывшие военные, полицейские и другие специалисты в области безопасности и разведки устраиваются на работу в частные или государственные компании за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bild сообщила, что арестованный экс-глава немецкой разведки просил канцлера Олафа Шольца о финансовой помощи.

    В Германии предложили ужесточить найм бывших агентов разведки. В стране также потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

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    8 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе акции протеста на площади Бастилии в Париже между участниками студенческих и профсоюзных объединений и полицией произошли столкновения.

    Французские стражи порядка использовали водомет для разгона демонстрантов в Париже. Там на акции протеста студенческих и профсоюзных объединений произошли столкновения митингующих с органами правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала LCI.

    Некоторые участники акции начали бросать в полицейских камни и другие предметы. В ответ правоохранители применили водомет, стоявший на въезде на площадь Бастилии.

    Демонстранты в черных балахонах пытались прикрыться деревянными панелями, однако мощная струя воды сбила нескольких из них с ног. При этом другая часть протестующих с флагами профсоюзов смогла спокойно покинуть площадь по улице Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Франции также применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте. Кроме того, полиция впервые использовала на протестах ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    8 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Швеция, США и Финляндия начали учения в Ботническом заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Швеция совместно с США и Финляндией проводит военные учения в южной части Ботнического залива для отработки противовоздушной обороны и поражения морских целей.

    Швеция, США и Финляндия проводят учения, в которых отрабатываются обеспечение противовоздушной обороны, поражение морских целей, использование малокалиберных боеприпасов и формирование общей ситуационной осведомленности, передает ТАСС со ссылкой на шведские вооруженные силы.

    В учениях участвуют шведский корвет Karlstad, финский тральщик Hameenmaa и американский эсминец Paul Ingnatius.

    «Коллективная оборона НАТО охватывает всю территорию альянса, и нам нужно практиковаться там, где это необходимо», – заявила начальник оперативного отдела ВМС Швеции Паула Валленбург.

    Ботнический залив важен для Швеции, Финляндии и НАТО из-за проходящих морских путей, по которым перемещаются грузы и техника в мирное и военное время. Швеция и Финляндия проводят здесь учения регулярно, в то время как участие других союзников не является обычной практикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года страны НАТО начали масштабные учения в Балтийском море.

    ВМС Финляндии решили провести учения НАТО на Балтике с 20 кораблями союзников.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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