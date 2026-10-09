Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS
Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS
В Минобороны Германии опровергли заявление начальника генштаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о выходе Берлина из совместного французско-немецкого проекта по созданию нового танка MGCS, пишет Reuters.
Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.
Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.
Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.