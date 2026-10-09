Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

Tекст: Антон Антонов

«Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.