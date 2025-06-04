Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Гражданскую жену миллиардера Тамирова осудили на реальный срок за растрату
В Гагаринском суде вынесли приговор гражданской жене покойного первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова Лилии Невской по делу о растрате 133 млн рублей, заявили в столичной прокуратуре.
Суд приговорил Невскую к четырем годам колонии общего режима, ее признали виновной в растрате 133 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.
Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму ущерба и сохранил арест на имущество Невской для обеспечения иска наследницы.
Невская была взята под стражу в зале суда. Ей вменялось присвоение крупных сумм, переведенных ей Тамировым при жизни. Дочь Тамирова заявила, что деньги предназначались для хранения, а не для пользования Невской, и обратилась в полицию после смерти отца.
Сама Невская отвергла обвинения, по ее словам, миллиардер подарил ей эти деньги.
Изначально районный и Мосгорсуд поддержали вдову и дочь Тамирова, однако кассация вернула дело на новое рассмотрение.
В 2024 году суд отказал детям певца Александра Градского в аресте имущества его вдовы