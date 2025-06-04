Гражданскую жену миллиардера Тамирова осудили на реальный срок за растрату

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд приговорил Невскую к четырем годам колонии общего режима, ее признали виновной в растрате 133 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму ущерба и сохранил арест на имущество Невской для обеспечения иска наследницы.

Невская была взята под стражу в зале суда. Ей вменялось присвоение крупных сумм, переведенных ей Тамировым при жизни. Дочь Тамирова заявила, что деньги предназначались для хранения, а не для пользования Невской, и обратилась в полицию после смерти отца.

Сама Невская отвергла обвинения, по ее словам, миллиардер подарил ей эти деньги.

Изначально районный и Мосгорсуд поддержали вдову и дочь Тамирова, однако кассация вернула дело на новое рассмотрение.

В 2024 году суд отказал детям певца Александра Градского в аресте имущества его вдовы