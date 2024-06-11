В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.7 комментариев
Суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы
В Тверском суде Москвы состоялось первое заседание по делу о разделе имущества между вдовой Александра Градского Мариной Коташенко и его детьми от предыдущего брака Марией и Даниилом.
Коташенко требовала привлечь к делу органы опеки, но суд ей в этом отказал. Также суд отклонил ходатайство детей Градского об аресте имущества вдовы. Сама Коташенко настояла на проведении процесса в закрытом режиме, без участия прессы, передает «Известия».
По словам адвоката Коташенко Шоты Горгадзе, она также не дает разрешения на установку памятника на могиле певца. «Могила находится в ужасном состоянии, почему она не дает согласия, мне непонятно. Общественность тоже не понимает, фанаты в шоке от такого состояния», – заявил он.
Следующее заседание по делу назначено на 7 августа.
Ранее суд отказал третьей жене Градского в праве на наследство.