Суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы

Tекст: Кристина Цыцура

Коташенко требовала привлечь к делу органы опеки, но суд ей в этом отказал. Также суд отклонил ходатайство детей Градского об аресте имущества вдовы. Сама Коташенко настояла на проведении процесса в закрытом режиме, без участия прессы, передает «Известия».

По словам адвоката Коташенко Шоты Горгадзе, она также не дает разрешения на установку памятника на могиле певца. «Могила находится в ужасном состоянии, почему она не дает согласия, мне непонятно. Общественность тоже не понимает, фанаты в шоке от такого состояния», – заявил он.

Следующее заседание по делу назначено на 7 августа.

Ранее суд отказал третьей жене Градского в праве на наследство.