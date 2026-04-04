Росстандарт принял ГОСТ на этиловый спирт

Tекст: Антон Антонов

В документе дается определение этилового спирта как бесцветной легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки не менее 13 градусов и самовоспламенения не менее 404 градусов. Требования распространяются на производство спирта из российского зерна, передает РИА «Новости».

В Росстандарте пояснили, что новые стандарты направлены на улучшение органолептических и физико-химических свойств продукта. «ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, режимами его переработки», – заявили в ведомстве.

Стандарт вводит два вида этилового спирта: «Классический» и «Ультра». «Классический» спирт производится из пшеницы, ржи или их смеси, а доля этилового спирта в нем должна быть не менее 96%. «Ультра» изготавливается из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты и полбы, при этом минимальная доля этилового спирта составляет от 96,3%. В «Ультра» предусмотрено минимальное содержание метилового спирта за счет строгих требований к переработке зерна, особенно на этапе брагоректификации.

