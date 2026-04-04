Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Росстандарт принял ГОСТ на этиловый спирт
Росстандарт впервые с 2015 года утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт, который вступит в силу с 15 апреля, следует из соответствующего документа.
В документе дается определение этилового спирта как бесцветной легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки не менее 13 градусов и самовоспламенения не менее 404 градусов. Требования распространяются на производство спирта из российского зерна, передает РИА «Новости».
В Росстандарте пояснили, что новые стандарты направлены на улучшение органолептических и физико-химических свойств продукта. «ГОСТ разработан с целью производства российского этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Это достигается требованиями к качеству зерна, его ассортименту, включая виды, редко используемые в производстве спирта, режимами его переработки», – заявили в ведомстве.
Стандарт вводит два вида этилового спирта: «Классический» и «Ультра». «Классический» спирт производится из пшеницы, ржи или их смеси, а доля этилового спирта в нем должна быть не менее 96%. «Ультра» изготавливается из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты и полбы, при этом минимальная доля этилового спирта составляет от 96,3%. В «Ультра» предусмотрено минимальное содержание метилового спирта за счет строгих требований к переработке зерна, особенно на этапе брагоректификации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали проект ГОСТа на борщ, колобок и несколько салатов. В стране приняли новый ГОСТ на туалетную бумагу. С 1 апреля в России вступили в силу ГОСТы на белый хлеб и чипсы.