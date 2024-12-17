Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский»

Tекст: Александра Юдина

Глава государства направил поздравление 1307-му мотострелковому полку в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский».

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в послании президента на сайте Кремля.

Президент также отметил умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Путин выразил уверенность в том, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге и обеспечивать безопасность россиян. Он пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов в службе.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, а также Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Также президент подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде им. Захарченко за героизм и мужество в боевых действиях.