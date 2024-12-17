Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.8 комментариев
Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский»
Президент Владимир Путин направил поздравление 1307-му мотострелковому полку, получившему звание «гвардейский», отметив его заслуги и героизм при защите Отечества.
Глава государства направил поздравление 1307-му мотострелковому полку в связи с присвоением ему почетного наименования «гвардейский».
«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в послании президента на сайте Кремля.
Президент также отметил умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
Путин выразил уверенность в том, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге и обеспечивать безопасность россиян. Он пожелал командованию и личному составу полка крепкого здоровья и успехов в службе.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде, а также Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Также президент подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде им. Захарченко за героизм и мужество в боевых действиях.