Путин присвоил звание гвардейской 205-й мотострелковой бригаде

Путин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

Tекст: Антон Антонов

На совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, Путин сообщил, что обсудить состояние проекта ВСМ его попросил глава Сбербанка Герман Греф. «Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?» – приводит слова Путина РИА «Новости».

Заслушав доклад Савельева, Путин заявил, что «все выглядит очень оптимистично». Он поинтересовался, есть ли «проблемные вопросы». Савельев ответил, что проблем много, но они решаются, передает ТАСС.

Путин также спросил, приняты ли уже решения по предоставлению банковских кредитов на эту стройку. Савельев ответил, что банки выразили готовность профинансировать проект, с условиями они согласны. Путин на это ответил: «Нет, одно дело – они согласны, а другое – решение принято или нет».

«Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», – подчеркнул президент.

Греф сообщил, что «решение принято». По его словам, «все банки на сегодняшний день приняли решение кредитных комитетов». При этом он уточнил, что в соответствии с планами «до 20 декабря должно быть финансовое закрытие сделки».

Однако в результате на совещании Путин вынужден был «констатировать, что к настоящему моменту все необходимые решения по предоставлению заемных банковских средств не приняты».

Кроме того, президент признал, что «удорожание» проекта «неизбежно», это связано «не только с инфляцией, которая все-таки остановилась», но и «с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков».

«Это понятно, есть вещи такие, от которых никуда не деться. Но, с другой стороны, я обратил внимание производителей и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства, нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания», – заявил он.

Кроме того, Савельев в ходе совещания с президентом отметил, что благодаря вводу ВСМ РЖД не потребуется инвестировать более 500 млрд рублей на развитие отдельного грузового направления Дмитров – Мга.

В сентябре гендиректор ООО «ВСМ две столицы» Олег Тони сообщил, что проектирование высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и получение заключения Главгосэкспертизы запланировано в 2025 году. Дорога пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.