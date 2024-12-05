Путин присвоил звание «гвардейская» двум мотострелковым бригадам

Путин утвердил наименования «гвардейские» для 34-й и 5-й мотострелковых бригад

Tекст: Елизавета Шишкова

Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ на портале правовой информации.

34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада была сформирована летом 2006 года, и с тех пор она активно участвовала в различных военных операциях. 5-я отдельная мотострелковая бригада носит имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Ранее Путин присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский» за героизм и мужество, проявленные в боевых действиях.