Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Путин присвоил звание «гвардейская» двум мотострелковым бригадам
Путин утвердил наименования «гвардейские» для 34-й и 5-й мотострелковых бригад
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «гвардейская» 34-й отдельной мотострелковой (горной) и 5-й мотострелковой бригаде им. А. В. Захарченко за героизм и мужество в боевых действиях.
Почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ на портале правовой информации.
34-я отдельная мотострелковая (горная) бригада была сформирована летом 2006 года, и с тех пор она активно участвовала в различных военных операциях. 5-я отдельная мотострелковая бригада носит имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Ранее Путин присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский» за героизм и мужество, проявленные в боевых действиях.