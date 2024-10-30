Путин за мужество присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский»

Tекст: Александра Юдина

На сайте правовой информации указано, что Путин присвоил 136-му артиллерийскому полку звание «гвардейский» за массовый героизм и мужество личного состава.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 136 артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 136 гвардейский артиллерийский полк», – отмечено в сообщении.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре президент России Владимир Путин вручил награды более чем 13 тыс. военнослужащих 30-й мотострелковой бригады, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.