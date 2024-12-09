  • Новость часаПутин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня

    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии

    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам Путина, для него «огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации».

    «Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой», – подчеркнул Путин.

    «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», – заявил президент России.

    «Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», – добавил Путин.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века, хотя сама она уверена, что нацизм и национал-социализм, господствовавшие в Германии в XX веке, были гораздо более значимыми трагедиями. Меркель отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

    Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.

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    9 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

    Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

    Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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    9 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России

    Путин пообещал поддерживать ветеранов СВО как настоящую элиту страны

    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим и ветеранам, отметив их мужество в рамках празднования Дня Героев Отечества.

    Путин пообещал и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции (СВО), назвав их настоящей элитой страны, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, – это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде – и на военной службе, и на гражданской», – сказал президент.

    Путин напомнил о специальной программе кадровой подготовки «Время героев», которая уже действует в стране. В первом потоке этой программы участвуют более 60 кавалеров ордена Мужества, из которых 21 человек носит звание Героя России.

    «Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул Путин.

    На церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он отметил, что национальный характер России включает сплоченность, единство и волю к победе.

    Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это событие собрало более 300 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Путин подчеркнул значимость мероприятия и отметил мужество присутствующих.

    День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.


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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    В Подмосковье в складском здании произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Пушкине произошел взрыв в производственно-складском здании, под завалами могут находиться три человека.

    Уточняется, что инцидент произошел в производственно-складском здании в поселке Лесной, передает ТАСС. «По предварительным данным, произошел взрыв. Под завалами могут находиться три человека», – сообщил агентству сотрудник оперативных служб.

    Ранее в понедельник сообщалось, что на севере Москвы в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека, включая ребенка. В октябре в Черкесске произошел взрыв газа в доме, в результате которого погибли люди.

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    9 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    Актера Щербакова прооперировали
    Актера Щербакова прооперировали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил, что его отец успешно перенес операцию по восстановлению скулы.

    Щербаков-младший заявил, что его отцу провели хирургическое вмешательство по восстановлению скулы и что операция прошла успешно, передает ТАСС.

    «Да, правда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бориса Щербакова прооперировали.

    Борис Щербаков известен как актер театра и кино, а также телеведущий. Он снялся в ряде популярных фильмов, включая «Шаг навстречу», «Долгие версты войны», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и «Легенда № 17».

    В пятницу стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова перевели из московского НИИ имени Склифосовского в другую больницу после того, как он был госпитализирован из-за неудачного падения, в результате которого получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

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    9 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Названы самые популярные авторы и сериалы платформы VK Видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа VK Видео в 2024 году продемонстрировала рост: суточный рекорд просмотров достиг 2,9 млрд, а активная месячная аудитория возросла до 72,2 млн человек. Самым популярным автомом платформы стал ведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев.

    Число авторов контента увеличилось на 52%, а подписки на их страницы выросли в 3,5 раза, говорится в сообщении VK. Около 30% просмотров приходятся на Smart TV, сообщили в пресс-службе компании.

    Лидером среди популярных авторов стал Азамат Мусагалиев, чьи видео собрали 451 млн просмотров. Следом идет Влад А4 с 300 млн просмотров, а Антон Шастун замыкает тройку лидеров. Самым обсуждаемым стало шоу «Натальная карта», а также сообщество о китайской гимнастике, набравшее 152 тыс. комментариев.

    Среди сериалов самыми популярными стали первые эпизоды «Подростков в космосе» (25 млн просмотров), «Амура» (13,9 млн) и «Ректора» (11,9 млн). Среди мультфильмов – «Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!» лидирует с 1,46 млн просмотров. за ним следуют за ним следуют «Лунтик и его друзья» – 1,45 млн просмотров, на третьем месте – «Барбоскины. Пчелка» (1,39 млн).

    В настоящее время направление «Культура и искусство» активно развивается на платформе VK Видео – в этой категории уже работают более 2,5 тысячи активных авторов. В среднем ежемесячно публикуется порядка 36 тысяч видеороликов, посвященных данной тематике, общее количество просмотров этих видеоматериалов уже превышает 500 тысяч.

    Ранее сообщалось, что число авторов с монетизацией на «VK видео» достигло 81 тыс. человек.

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    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    В МИД заявили о внимании окружения Трампа к инициативам Путина по Украине

    Замглавы МИД России Галузин заявил о внимании окружения Трампа к инициативам Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает, что окружение избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучило инициативу президента России Владимира Путина по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

    По его словам, российская сторона исходит из того, что на Западе, включая окружение Дональда Трампа, внимательно следят за российскими инициативами по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Галузин подчеркнул, что инициатива российского президента Владимира Путина, представленная 14 июня, является основой для долгосрочного решения конфликта.

    Замминистра добавил, что именно эта инициатива должна лечь в основу любых дальнейших контактов с Западом и киевским режимом, если они проявят к этому готовность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заявила о готовности поддержать любые посреднические инициативы для возобновления переговоров по Украине.

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    9 декабря 2024, 17:22 • Новости дня
    Саблин: На встрече с Путиным обсуждалось развитие беспилотной авиации

    Путин на встрече с Героями России обсудил развитие беспилотной авиации

    Tекст: Ольга Иванова

    На неформальной встрече с Героями России президент Владимир Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    На неформальной встрече президента России Владимира Путина с Героями России обсуждалась тема развития беспилотной авиации, пишет ТАСС.

    Участник встречи депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин отметил важность этого направления и сообщил, что министерство обороны готовит предложения по развитию беспилотной авиации. Путин подтвердил, что это будущее направление, и в настоящее время ожидаются конкретные предложения от министерства.

    Кроме того, Саблин подчеркнул, что обсуждение темы специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта не велось. По его словам, Путин ранее летом обозначил свои условия урегулирования, такие как вывод украинских сил из Донбасса, нейтральный статус Украины и отмена санкций. Президент считает, что эти условия остаются неизменными и актуальными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин вручал медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество на Украине, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в рамках празднования Дня Героев Отечества, и подчеркивал, что проявленная ими решимость не оставляет сомнений в победе России.

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    9 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Путин продолжит консультации по Сирии с Эрдоганом и Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что формат консультативных встреч остается актуальным, передает ТАСС. «В том или ином виде эти консультации, конечно же, будут продолжаться», – подчеркнул Песков в ответ на вопрос о будущем Астанинского формата.

    Астанинский формат, в который входят Россия, Иран и Турция, был создан для урегулирования конфликта в Сирии. С 2017 года он объединяет страны – гаранты процесса, представителей правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    На прошлой неделе Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности. Путин также обсудил этот вопрос с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

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    Как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток

    Исчезновение из Сирии Асада влечет глобальные сдвиги на мировой геополитической шахматной доске. Происходящее напрямую касается и России. Насколько затронуты российские интересы, каковы наибольшие риски и вызовы для нашей страны – и как это повлияет на украинскую спецоперацию? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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