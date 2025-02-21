В Черном море между Геленджиком и Новороссийском столкнулись два судна

Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»

Детский психолог Крашенинников: «Бежевые мамы» заставляют детей жить в искусственном мире

Tекст: Татьяна Косолапова

«Бежевые мамы» – это тренд, который стал популярным сначала в США и Европе, а потом добрался и до России. Такие матери воспитывают своих детей только в нейтральных, спокойных цветах: бежевый, белый, серый, песочный. Этих расцветок у детей буквально все: одежда, игрушки, интерьер детской комнаты и даже продукты питания.



«На каждого человека влияет окружающий мир. Причем влияет все: природа и архитектура, дизайн мебели и ее расстановка в квартире, цвета и звуки, голоса окружающих и их молчание. Но при этом ответить на вопрос, как именно что-то влияет на человека, мы почти никогда не можем», – говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации ФНЦ психологических и междисциплинарных исследований Евгений Крашенинников.

Он объясняет, что можно лишь говорить о комфорте, если человеку что-то нравится в обстановке. Но вести речь об общем законе восприятия, воздействии геометрии пространства на человека не приходится.

При этом дети, по его мнению, любят яркое просто потому, что оно заметнее, привлекательнее. И развивать его вкус, или, как говорят психологи, нюансировку эмоций, полезно. «Вводить в поле восприятия ребенка тонкие оттенки и приглушенные звуки полезно как для раскрытия разнообразия мира, так и для раскрытия неизведанного в себе. Это заставит его задуматься о том, что раз в мире так много иных красок, так может и во мне есть нереализованные возможности», – предупреждает специалист.

Он обращает внимание на то, что сам по себе любой цвет ни вреден, ни полезен. Соответственно, нет такого оттенка, которого стоило бы опасаться или наоборот отдавать ему предпочтение. Однако в тренде о «бежевых мамах» говорить, по словам психолога, надо не о взаимодействии ребенка с цветом, а о взаимоотношениях ребенка с родителями, которые перестраивают весь мир ребенка, исходя из своих представлений – например, что надо жить в мире «бежевом», спокойном.

Однако эти представления ни на чем не базируются, поясняет он: «Чтобы узнать истинное влияние воспитания ребенка в бежевом, необходимо провести очень сложный эксперимент, где одна группа семей будет жить в ярком, вторая – в бежевом, у всех будут замерять частоту пульса, аппетит, контролировать эмоции, развитие. Естественно, ничего подобного не проводилось и осуществить в полной мере не представляется возможным».

А поэтому, считает он, «бежевые мамы» уверили не только в прочитанное где-то в интернете, но еще и видоизменили после этого и свою жизнь, и жизнь ребенка. «Если такое происходит, и родители стали «бежевыми», то ребенку точно станет хуже. Не из-за влияния цвета. А из-за того, что он начинает жить в искусственном мире и при этом окружен взрослыми, отказывающимися применять свои мыслительные способности к информационному потоку», – заключил Крашенинников.