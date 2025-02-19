Названы сроки возвращения американских компаний в Россию

Глава РФПИ Дмитриев предположил возвращение американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев заявил, что РФПИ прогнозирует возвращение ряда американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года, передает ТАСС.

Однако, по словам главы РФПИ Дмитриева, возвращение компаний будет сопровождаться трудностями, так как с момента их ухода рынок претерпел значительные изменения, многие ниши заняты.

Согласно данным, предоставленным Дмитриевым, американские компании понесли значительные потери в различных секторах экономики. В IT и медиа потери составили 123 млрд долларов, в потребительском секторе и здравоохранении – 94 млрд долларов, финансовые компании потеряли 71 млрд долларов, промышленность – 26 млрд долларов, а энергетика – 10 млрд долларов. Общие потери американских компаний оцениваются в 324 млрд долларов.

Ранее Дмитриев заявил, что американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов на фоне ухода из России.

Глава РФПИ также заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях.