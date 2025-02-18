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Глава РФПИ заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России
Глава РФПИ Дмитриев заявил о большем ущербе санкций для американской экономики
Антироссийские санкции оказали больший ущерб американским компаниям, чем российским, заявил участвующий в российско-американских переговорах в Эр-Рияде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что санкции нанесли больший ущерб экономике США, чем России, передает РИА «Новости».
Он отметил, что важным является начало диалога Москвы и Вашингтона, несмотря на то, что США изначально не стремились понять озабоченности России.
Дмитриев подчеркнул, что политика Байдена подорвала доверие к доллару, а санкции, вопреки распространенным в США представлениям, помогли России стать более независимой. Он также добавил, что американская сторона начала проявлять готовность выслушать и понять позицию России, что является основой для начала конструктивного диалога.
«Мы находимся только в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России», – сказал Дмитриев.
Он также выразил надежду на то, что стороны смогут постепенно продвигаться в обсуждении других сфер сотрудничества.
Ранее Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах России и США по экономическим вопросам может быть достигнут в ближайшие два-три месяца благодаря обсуждению совместных проектов и восстановлению сотрудничества.
Напомним, в столице Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями России и США, в которых участвуют глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.