Глава РФПИ заявил о сильном ударе по США из-за санкций против России

Глава РФПИ Дмитриев заявил о большем ущербе санкций для американской экономики

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев в рамках российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что санкции нанесли больший ущерб экономике США, чем России, передает РИА «Новости».

Он отметил, что важным является начало диалога Москвы и Вашингтона, несмотря на то, что США изначально не стремились понять озабоченности России.

Дмитриев подчеркнул, что политика Байдена подорвала доверие к доллару, а санкции, вопреки распространенным в США представлениям, помогли России стать более независимой. Он также добавил, что американская сторона начала проявлять готовность выслушать и понять позицию России, что является основой для начала конструктивного диалога.

«Мы находимся только в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России», – сказал Дмитриев.

Он также выразил надежду на то, что стороны смогут постепенно продвигаться в обсуждении других сфер сотрудничества.

Ранее Дмитриев заявил, что прогресс в переговорах России и США по экономическим вопросам может быть достигнут в ближайшие два-три месяца благодаря обсуждению совместных проектов и восстановлению сотрудничества.

Напомним, в столице Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями России и США, в которых участвуют глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.