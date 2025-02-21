В Минсельхозе назвали среднюю стоимость хлеба в России

Минсельхоз: ситуация на рынке хлеба стабильна

В ведомстве подчеркнули, что существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний месяц он составил 0,1 и 0,6% соответственно. Стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба.

По оценке Минсельхоза, ситуация на российском рынке хлеба стабильна: в прошлом году было произведено порядка 6,3 млн тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

При этом там отметили наблюдающийся рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов.

«Когда речь идет о ценах на хлебобулочные изделия, необходимо разделять социально значимую продукцию и условные круассаны и багеты. Разумеется, в поле внимания государства должна быть первая категория – базовый пшеничный и ржано-пшеничный хлеб, который важен для массового потребителя», – пояснил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, несмотря на существенный рост себестоимости производства, динамика цен на такой хлеб сейчас стабильна: «За последний месяц розничная стоимость той категории, которая относится к социально значимой, снизилась: пшеничного хлеба – на 0,5%, а хлеба из ржано-пшеничной муки – поднялась на 0,4%. Это говорит о том, что и производители, и торговые сети максимально не заинтересованы в повышении цен на эту продукцию и будут сдерживать динамику, в том числе за счет собственной маржинальности. Еще один фактор – это стабильные цены на муку».

Он заметил, что, по прогнозам, динамика по цене на социально значимый хлеб в 2025 году не превысит общей инфляции. «При этом в каких-то других категориях более дорогостоящей хлебобулочной продукции могут быть более существенные колебания. Бизнес таким образом может переложить свои потери, чтобы компенсировать рост издержек. Но это никак, на наш взгляд, не повлияет на социально значимый сегмент хлеба», – подытожил Березнюк.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о том, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ретейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12%. Среди причин подорожания хлебобулочных изделий производители, в том числе, указали увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и удорожание складской и транспортной логистики.