Путин присвоил 433-му мотострелковому полку звание «гвардейский»

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский», следует из сообщения на сайте партии«Единая Россия».

В указе главы государства говорится, что наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

«Убежден, что вы, воины-гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – говорится в поздравительной телеграмме президента. Он также пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.

С инициативой о присвоении полку почетного наименования выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Ранее, 14 декабря 2024 года, на XXII съезде партии он оставил сообщение военнослужащим в рамках акции «Теплые строки для Героев».

Медведев поблагодарил военных за службу и пообещал ходатайствовать о присвоении полку почетного звания. Он также выразил уверенность в победе.