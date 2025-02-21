Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Анонсирована встреча Путина с учеными на Форуме будущих технологий
Песков сообщил о встрече Путина с молодыми учеными на Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин пообщается с молодыми учеными на Форуме будущих технологий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с молодыми учеными на Форуме будущих технологий, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это будет традиционная встреча, которая проводится в рамках форума.
Песков отметил, что основную аудиторию встречи составят молодые ученые
Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны, и президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения высокого уровня преподавания математики и естественных наук в школах по всей стране.