Путин заявил о важности высокого уровня преподавания в школах математики и естественных наук

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе заседания Совета по науке и образованию Путин заявил о необходимости обеспечения высокого уровня преподавания математики и естественных наук в школах. Он подчеркнул, что фундаментальные знания в этих дисциплинах должны формироваться уже в пятых-девятых классах, что является важным периодом для подготовки будущих специалистов.

«Необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5–9-х классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким – не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране», – приводит сайт Кремля слова главы государства.

Путин отметил, что качественное преподавание не должно ограничиваться отдельными учебными заведениями, а охватывать всю страну. Для достижения этой цели необходимо увеличивать численность учителей-предметников и повышать качество их подготовки.

Президент акцентировал внимание на том, чтобы математика и естественные науки увлекали школьников, так как многие теряют интерес уже в начале обучения. «Это не значит, что у наших ребят нет соответствующих талантов, способностей освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, в содержании программ начальной и основной школы», – пояснил он.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, он также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки, а также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников.