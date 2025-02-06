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Путин пообещал решить проблему оторванности учебных программ от практики
Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.
На встрече в Кремле с молодыми учеными президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы системы образования, передает ТАСС. Лауреат президентской премии Вадим Попков выразил обеспокоенность по поводу оторванности новых учебных программ от реальной практики и последних достижений науки и технологий.
Путин поинтересовался, какие ведомства могут содействовать в решении этой проблемы. В ответ Попков указал на Минпромторг и прежде всего на Минобрнауки. Президент заверил, что обсудит этот вопрос с соответствующими министрами, и подчеркнул важность живого общения с теми, кто непосредственно работает в отраслях.
«Я сейчас переговорю с коллегой – вы с ним тоже пообщайтесь, а потом я вернусь к этому вопросу уже с самим министром», – заявил Путин. Он добавил, что такие встречи с профессионалами будут полезны для людей, которые занимаются отраслью каждый день. Президент также предложил дополнительно обсудить вопрос с министром после встреч молодого ученого с представителями ведомства.
Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.
Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.
Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.