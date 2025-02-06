Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Путин подтвердил увеличение расходов на науку до 2% ВВП
Путин заявил о планах увеличить расходы на науку в России до 2% ВВП к 2030 году
Президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от валового внутреннего продукта к 2030 году.
«На развитие науки вместе с отечественными компаниями сконцентрируем необходимые ресурсы для укрепления научного фундамента технологического развития. К 2030 году нарастим не менее чем до 2% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки. Это позволит России войти в число ведущих стран мира по объему финансирования науки. Прежде всего имеется в виду [финансирование] из государственного бюджета, но с подключением наших крупных технологических партнеров этот объем будет возрастать», – сказал Путин на церемонии вручения премий молодым ученым, его слова приводит ТАСС.
Как отметил президент, столь подробный рассказ необходим, чтобы молодые исследователи и их коллеги знали о том, что планы по развитию науки намечаются заблаговременно. «Исходим из того, что наука, ее достижения – это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. Они определяют наше развитие, нашу безопасность и, что очень важно, качество жизни наших граждан», – указал глава государства.
В заключение Путин добавил, что великие научные открытия всегда «создают новые возможности для людей». «И я очень рассчитываю на ваше участие в этой созидательной, интересной работе – ваше и всех ваших коллег», – обратился президент к лауреатам премии.