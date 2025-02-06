Эксперт: На встрече с Путиным были авторы будущих великих научных достижений страны

Популяризатор науки Паевский: Государство успешно решает задачу по привлечению молодых ученых в науку

Tекст: Андрей Резчиков

«Я вижу, как меняется наука и отношение государства к ней. Безусловно, развитие этой сферы – одна из приоритетных задач президента и правительства. Я тоже участвовал во встречах Владимира Путина с научной общественностью», – отметил Алексей Паевский, лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки.

Собеседник напомнил, что в прошлом году главой государства была утверждена Стратегия научно-технологического развития России. Также в 2022 году в России было объявлено десятилетие науки и технологий. «Это огромнейшая программа, направленная на то, чтобы наука получала большой задел и смыслы в своем развитии», – пояснил журналист.

Эксперт особо отметил роль нацпроектов в достижении технологического лидерства и наращивании финансирования науки до 2% ВВП. «Все это – большая поддержка для науки. Важно, что по поручению президента также появилась господдержка популяризации науки. Уже два года на эти цели выделаются гранты», – добавил Паевский.

По его словам, в рамках десятилетия науки и технологий президентом поставлено три основных задачи – это привлечение молодежи в науку, привлечение молодых ученых к решению насущных задач государства и общества, а также информирование россиян о научных достижениях.

«Новому поколению ученых важно давать инструменты поддержки, развития. Слова Владимира Путина во время вручения премий как раз и были направлены в адрес молодых ученых, которые могут самостоятельно ставить цели и достигать их», – считает научный журналист

Среди них, по его словам, наверняка было много тех, кто станет автором будущих великих научных достижений страны. Спикер особо отметил регулярность встреч президента с ученым сообществом, в том числе молодыми специалистами.

«Президент находится в постоянном контакте с Российской академией наук. В финале каждого года десятилетия науки и технологий проводится конгресс молодых ученых с участием четырех-пяти тысяч специалистов со всей страны. Они общаются, формируют новые горизонтальные связи между собой в науке. По итогам каждого конгресса президент находит время пообщаться с его участниками», – говорит Паевский.

Такое общение, продолжил собеседник, происходит на равных. «Президент глубоко в теме и быстро находит решения, если стоит какой-то вопрос», – подчеркнул журналист.

В четверг, в преддверии Дня российской науки, отмечаемого восьмого февраля, Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.

Премия учреждена в 2008 году и присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул, что России «нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития». «Для этого у вас есть главное: поддержка ваших наставников – представителей наших выдающихся научных школ – и, конечно, безусловно, ваш талант, фундаментальные знания, стремление стать первопроходцами», – сказал глава государства.

Путин считает важным не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, но «огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка – без этого, как известно, ничего сделать невозможно».

Путин напомнил о Российском научном фонде, гранты которого с 2018 года получили почти 25 тыс. исследователей в возрасте до 35 лет. Речь идет о выделении свыше 45 млрд рублей на поддержку проектов молодых ученых. При этом «абсолютное большинство участников грантовой программы Фонда продолжает строить свою научную карьеру в России». «Мы будем и дальше создавать условия, чтобы талантливые ученые, специалисты могли реализовывать свой творческий потенциал во благо нашей Родины и наших граждан у себя дома», – сказал Путин.