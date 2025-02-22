По делу о взрыве в «Алых парусах» задержали двух подозреваемых

RT: В Москве задержали танцора и парикмахера по делу о взрыве в ЖК «Алые паруса»

Tекст: Вера Басилая

Двое подозреваемых – танцор Арман П. и хореограф Грачья П., родом из армянского Вагаршапата, задержаны почти две недели назад по делу о подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса», передает RT.

Известно, что они много лет работали в России: Арман П. был парикмахером в подмосковных Химках, а Грачья П. преподавал спортивно-бальные танцы.

По словам брата Армана, Грачья преподает спортивно-бальные танцы, а Арман в Армении у него учился, позже стал профессиональным танцором, но работал в подмосковных Химках парикмахером.

«Они оба танцоры, они и муравья не обидят», – рассказал брат Армана. При этом он сообщил, что у Армана нет адвоката, а родственники не знают причины его задержания.

По его словам, Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает подрывником. Несмотря на это, в посольство Армении информация о задержании граждан страны по этому делу пока не поступала.

Напомним, неизвестный подорвал бомбу, заложенную в диван в холле жилого комплекса «Алые паруса». Сообщалось, что взрыв устроил смертник, который погиб на месте, и его личность до сих пор устанавливается.

В результате взрыва был ранен руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который затем умер в больнице от полученных ран, и возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».