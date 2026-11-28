«Мошеловка»: Мошенники рассылают вредоносные открытки ко Дню матери

Tекст: Катерина Туманова

«В преддверии Дня матери мошенники используют праздничные поздравления как инструмент социальной инженерии. Аферисты рассылают вредоносные файлы под видом красивой электронной открытки, трогательного видеопоздравления», – приводит слова эксперта РИА «Новости».

Он пояснил, что для кражи денег или заражения смартфона злоумышленникам зачастую требуется дополнительное действие жертвы после перехода по ссылке: ввод пароля, передача кода подтверждения, установка приложения или предоставление разрешений.

«Однако это не делает подозрительные ссылки безопасными. Существуют и технические уязвимости, при которых последствия могут наступить без очевидного согласия пользователя», – заключил эксперт.

День матери отмечается в России 29 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники стали рассылать россиянам фишинговые ссылки под видом приглашений на детские мероприятия. В начале месяца в МВД предупредили о мошенничестве с праздничными выплатами. Мошенники начали красть аккаунты на «Госуслугах» под предлогом Дня матери.