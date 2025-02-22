Находящийся в СИЗО депутат Дубинский заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Tекст: Вера Басилая

Оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО с ноября прошлого года, заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины, передает ТАСС.

Политик сообщил, что Украине угрожает «новая форма диктатуры», и связывает это с действиями Владимира Зеленского. Дубинский обвинил Зеленского в попытках предотвратить проведение президентских выборов через «подкуп, угрозы и уголовные дела», чтобы остаться безальтернативным кандидатом.

Дубинский подчеркнул, что продолжение нынешней политики приведет к затягиванию войны и потере Украиной статуса независимого государства. Он намерен прекратить боевые действия через переговоры и провести референдум по ключевым вопросам внешней политики, экономической модели и ликвидации поста президента. Дубинский также подчеркивает важность высказаться сейчас, чтобы избежать продления конфликта до 2030 года.

Ранее, весной 2020 года, Дубинский оказался под американскими санкциями после публикации аудиозаписей, компрометирующих экс-президента США Джо Байдена, что привело к его исключению из фракции «Слуга народа».

Президент США ранее обвинил Зеленского в отказе от проведения выборов и назвал его «диктатором без выборов».

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием к западным странам продолжать поставки вооружений Киеву, а не обсуждать проведение выборов в стране.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США настаивают на проведении выборов на Украине,