Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.7 комментариев
Захарова задалась вопросом, какое давление может оказать ФРГ на США
Захарова выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на США
Официальный представитель МИД Мария Захарова после призыва министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок оказать давление на США задалась вопросом, как может повлиять на Вашингтон Берлин.
Захарова в Telegram-канале выразила сомнения в способности Германии оказать давление на США, если Вашингтон перестанет поддерживать либеральные демократии Европы.
«Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» – задала вопрос дипломат, и указала, что в Конституции ФРГ до сих пор содержатся упоминания об «оккупационном режиме» и «оккупационных властях».
Захарова подчеркнула, что на территории Германии уже находится 30 тыс. американских военных, а ядерное оружие США в этой стране не контролируется немецким правительством. Она также отметила, что немецкий бизнес «обескровлен», в том числе после диверсий на «Северных потоках», которые, по ее мнению, были сделаны по приказу предыдущей администрации США.
По мнению Захаровой, первый «слом эпох» лишил немцев благополучной жизни, и она выразила опасения, чего можно ждать от второго. Захарова отметила, что, несмотря на то, сколько зла принес немецкий режим, она испытывает жалость к немцам, особенно к восточным, так как «среди них много достойных и умных людей, антифашистов и истинных патриотов»
Захарова также прокомментировала термин Zeitenwende, что в переводе означает «поворот времени». Намекнув на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Захарова с иронией спросила, не имела ли она в виду свои «коронные 360°».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.