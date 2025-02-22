Захарова выразила сомнения в способности Берлина оказать давление на США

Tекст: Вера Басилая

Захарова в Telegram-канале выразила сомнения в способности Германии оказать давление на США, если Вашингтон перестанет поддерживать либеральные демократии Европы.

«Какое давление может оккупируемая держава оказывать на оккупирующую?» – задала вопрос дипломат, и указала, что в Конституции ФРГ до сих пор содержатся упоминания об «оккупационном режиме» и «оккупационных властях».

Захарова подчеркнула, что на территории Германии уже находится 30 тыс. американских военных, а ядерное оружие США в этой стране не контролируется немецким правительством. Она также отметила, что немецкий бизнес «обескровлен», в том числе после диверсий на «Северных потоках», которые, по ее мнению, были сделаны по приказу предыдущей администрации США.

По мнению Захаровой, первый «слом эпох» лишил немцев благополучной жизни, и она выразила опасения, чего можно ждать от второго. Захарова отметила, что, несмотря на то, сколько зла принес немецкий режим, она испытывает жалость к немцам, особенно к восточным, так как «среди них много достойных и умных людей, антифашистов и истинных патриотов»

Захарова также прокомментировала термин Zeitenwende, что в переводе означает «поворот времени». Намекнув на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок, Захарова с иронией спросила, не имела ли она в виду свои «коронные 360°».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения о роли Европы в мирном урегулировании после переговоров России и США, подчеркнув важность участия Евросоюза в процессе.

