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    21 февраля 2025, 08:58 Мнение

    Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Еще недавно казалось, что глава майданного режима Владимир Зеленский сделает все, чтобы стать нужным американскому президенту Дональду Трампу. Но за последнюю неделю отношения между политиками испортились. Трамп назвал украинского правителя диктатором. Почему Зеленский решился на противостояние с президентом США?

    Зеленский убежден в собственной значимости

    После начала СВО западные СМИ лепили из Зеленского образ защитника демократии и свободы, он выступал перед различными аудиториями, политиками, участниками культурных мероприятий, работниками СМИ и везде ему аплодировали. Критика украинского президента в западных СМИ была табу.

    Он, бывший актер, вжился в роль, потом уверовал, что является великим политиком эпохи. Зеленский видел, что ему все сходит с рук. Посол Украины в Германии назвал канцлера Олафа Шольца ливерной колбасой, и никаких последствий. Зеленский оскорблял премьера Словакии Роберта Фицо, и санкций не последовало. Он и его приспешники решили, что позволено так себя вести. Возможно, он, как и когда-то немецкий фюрер, решил, что у него есть высшее предназначение – спасти Европу от России. Плюс потребление наркотиков, которое влияет на адекватное восприятие реальности.

    Зеленскому предложили идею заинтересовать Трампа контролем над украинскими полезными ископаемыми, и тогда от американского президента можно будет требовать что угодно. Он поверил в гениальность этого замысла. Реальность оказалась другой: США потребовали ресурсов на 500 миллиардов, но отказались выполнять пожелания Зеленского. Это разозлило его, и он решил надавить на Трампа, прибегнув к эмоциональной дипломатии.

    Поэтому в Мюнхене в своей речи и в различных интервью он критиковал политиков США. Он требовал от них придерживаться формулы «ничего об Украине без Украины». Он рассчитывал, что, оказывая давление на трампистов в публичной сфере, получит приглашение на встречу делегаций России и США в Саудовской Аравии, но этого не случилось. Зато у Зеленского получилось разозлить Трампа и его команду.

    Зеленский верит, что время работает на него

    ЗЕкоманда решила тянуть время, а не соглашаться на требования Трампа, так как убеждена, что миротворческий запал последнего пройдет. В Киеве есть уверенность, что Трамп не оставит Украину без поддержки, поражение Украины будет для имиджа США хуже, чем уход из Афганистана.

    А Трамп позиционирует себя как сильный политик, поэтому не предпримет действий, которые могут выставить его слабым. ЗЕкоманда считает, что Украина с геополитической точки зрения слишком важна для США, чтобы Трамп от нее отказался.

    Но если даже Вашингтон уменьшит финансирование и снабжение оружием майданного режима, то в Киеве верят, что эти потери компенсирует ЕС. На Украине запустили информационный нарратив, что ЕС за время СВО предоставила Украине больше помощи, чем США. Зеленский надеется, что либералы, покровительствующие ЗЕкоманде в США и ЕС, смогут организовать информационное и политическое давление на Белый дом, и администрация Трампа вернется к политике тотальной поддержки Украины.

    Сами представители ЗЕкоманды собираются устраивать обстрелы территории РФ и теракты с целью вынудить Россию жестко отвечать. Последуют провокации со стороны ВСУ и украинских спецслужб, но обвинять в них Киев будет Москву. Зеленский надеется, что он и его покровители смогут создать Трампу столько проблем на украинском направлении, что вынудят его выполнить все пожелания ЗЕкоманды.

    Эти планы выглядят утопией на фоне заявления Трампа о том, что Зеленский может потерять страну. Но на Украине не только Зеленский, но и часть элиты находится в плену своих фантазий.

    Страхи Зеленского

    Зеленский решился на конфронтацию с Белым домом, поскольку США не хотят предоставить Украине гарантии безопасности. Так его поступок объясняют украинские пропагандисты. Но даже Зеленский должен был понять, что Украину в НАТО не примут, а вопрос с миротворческим контингентом решится в ходе переговоров России и США. На самом деле он хотел получить гарантии сохранения личной власти, возможно, не только от Вашингтона, но и от Москвы.

    Что он может требовать? Чтобы ему дали возможность провести выборы по «правилам» ЗЕкоманды. Политическое поле Украины будет полностью зачищено от всех, кого можно назвать оппозицией. На президентских выборах против Зеленского будут выставлены технические кандидаты, у которых нет шанса на победу. 

    Но американцы ему уже, по сути, отказали. Трамп сказал, что у Зеленского четыре процента рейтинга поддержки. В Вашингтоне понимают, что с таким уровнем популярности он все равно не сможет удержать власть. А значит, нет смысла удовлетворять его желания.

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. В украинских телеграм-каналах ходили слухи, что олигарх Игорь Коломойский поклялся отомстить за то, что он посадил его в тюрьму. А такие люди, как Коломойский, могут достать в любой точке мира.

    Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений. В первую очередь страх за собственную шкуру заставляет его идти против Трампа. Вероятно, когда Зеленский осознает, что власть ему не удержать, он захочет получить гарантии личной безопасности для себя и своего окружения. Но это может быть уже поздно. 

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